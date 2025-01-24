Врио главы ЦЭБа назначили штраф за срыв графика вывоза мусора под Белгородом

Ранее в Белгородском районе прокуратура выявила систематические нарушения в работе ООО «ЦЭБ» по вывозу мусора в посёлках Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка. Были заведены два административных дела, по которым компании грозили штрафы от 30 до 550 тысяч рублей за несоблюдение санитарных требований.