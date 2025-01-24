Врио главы ЦЭБа назначили штраф за срыв графика вывоза мусора под Белгородом

Posted 24 января, 13:31
Published 24 января, 13:31
Modified 24 января, 13:33
Updated 24 января, 13:33
Прокуратура Белгородского района выявила нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территориях нескольких поселений. Проверка показала, что вывоз ТКО в Новосадовском, Пушкарском, Тавровском и городском поселении «Посёлок Разумное» осуществлялся с отклонениями от утверждённого графика.
В отношении исполняющей обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ» Натальи Щёкиной заведено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Ей назначили штраф 30 000 рублей.
От предприятия потребовали устранить нарушения.
Ранее в Белгородском районе прокуратура выявила систематические нарушения в работе ООО «ЦЭБ» по вывозу мусора в посёлках Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка. Были заведены два административных дела, по которым компании грозили штрафы от 30 до 550 тысяч рублей за несоблюдение санитарных требований.
Также житель посёлка Комсомольский подал в суд на регионального перевозчика ЦЭБ за нерегулярный вывоз мусора. Суд признал действия компании незаконными, обязав выплатить истцу 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред и 7,5 тысячи рублей штрафа.