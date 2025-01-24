bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 13:31

Published 24 января, 13:31

Modified 24 января, 13:33

Updated 24 января, 13:33

Жители Белгородского района неоднократно жаловались на мусор

Врио главы ЦЭБа назначили штраф за срыв графика вывоза мусора под Белгородом

24 января 2025, 13:31
Фото: 1MI. Жители Белгородского района неоднократно жаловались на мусор
Сюжет
Мусор
В Белгородском районе выявили нарушение графика вывоза ТКО. Исполняющей обязанности гендиректора назначили штраф.

Прокуратура Белгородского района выявила нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территориях нескольких поселений. Проверка показала, что вывоз ТКО в Новосадовском, Пушкарском, Тавровском и городском поселении «Посёлок Разумное» осуществлялся с отклонениями от утверждённого графика.

В отношении исполняющей обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ» Натальи Щёкиной заведено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Ей назначили штраф 30 000 рублей.

От предприятия потребовали устранить нарушения.

Тайна 12 млн рублей: ЦЭБ не знает, где деньги для ремонта техники «Еврологистика»
Узнать подробнее

Ранее в Белгородском районе прокуратура выявила систематические нарушения в работе ООО «ЦЭБ» по вывозу мусора в посёлках Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка. Были заведены два административных дела, по которым компании грозили штрафы от 30 до 550 тысяч рублей за несоблюдение санитарных требований.

Также житель посёлка Комсомольский подал в суд на регионального перевозчика ЦЭБ за нерегулярный вывоз мусора. Суд признал действия компании незаконными, обязав выплатить истцу 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред и 7,5 тысячи рублей штрафа.

Суд признал незаконным бездействие ЦЭБа в проблеме с вывозом мусора под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Даже в Козинке чисто»: в Белгороде и Строителе вновь нарушили график вывоза ТКОНормально, но есть нюансы: где в Белгородской области остались проблемы с мусором?ЦЭБ могут оштрафовать на более чем 500 тысяч за невывоз мусора в Белгородском районе
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Мусор#Белгород#ЦЭБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика