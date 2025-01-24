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Posted 24 января, 17:48

Published 24 января, 17:48

Modified 24 января, 17:50

Updated 24 января, 17:50

В России стартует «Цифровой марафон — 2025»

В России стартует «Цифровой марафон — 2025»

24 января 2025, 17:48
Фото: Сбер.
Сюжет
Конкурс
В преддверии Дня студента, 24 января, стартует регистрация на конкурс «Цифровой марафон». Завершится прием заявок 23 марта 2025 года.

Участвовать в марафоне могут все граждане России старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в сфере IT. Конкурс организован Сбером, «Школой 21» и «Нетологией».

Для участия необходимо зарегистрироваться и пройти тестирование на сайте платформы. Результаты теста помогут участникам определить свою категорию в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными.

Для тех, кто только начинает свой путь в мире IT и пока не имеет необходимого опыта, знаний или образования в этой области, есть категория «Новичок». 

Для тех, кто уже имеет начальную подготовку в области технологий и базовое владение цифровыми инструментами, есть категория «Исследователь». Она подходит для студентов технических вузов и ссузов, выпускников IT-курсов, а также всех, кто занимается самообразованием и стремится углубить свои знания в области IT. 

Эксперты в области IT могут принять участие в категории «Эксперт». 

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, отметил, что искусственный интеллект предоставляет каждому возможность осознать свои лимиты и преодолеть их.

«Мы находимся на пороге новой волны, и если мы сможем научиться кататься на этом новом тренде, у нас есть шанс использовать его для решения актуальных задач человечества. Это приведет к росту креативности, появлению нестандартных идей и более эффективному управлению процессами».

Фото: Сбер

В свою очередь Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, отметил: «В нашей стране существует высокий спрос на цифровые профессии. По различным оценкам, ожидается создание от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест для специалистов в этой области. В последние годы количество бюджетных мест на IT-специальностях в университетах удвоилось. В прошлом году было принято около 130 тысяч студентов на такие места, а ещё примерно 88 тысяч обучаются на платной основе».

Фото: Сбер

А Михаил Перевалов, победитель всероссийского конкурса «Цифровой марафон» 2024 года, поделился своими впечатлениями: «Моя победа в „Цифровом марафоне“ вдохновила меня и укрепила веру в собственные силы. Даже когда кажешься опытным и успешно справляешься с задачами, всегда остаётся ощущение, что чего-то не хватает. Именно такие конкурсы придают уверенность тем, кто стремится развиваться».

Участники конкурс смогут изучить и продемонстрировать свои умения в популярных языках программирования, таких как Python, Java, JavaScript, Go, С# и других.

Соревнование проходит в четыре этапа на платформе «Школы 21»:

  1. Образовательный этап (24 января — 23 марта): бесплатный доступ к курсам «Нетологии» по семи цифровым навыкам.
  2. Онлайн-тестирование (3-23 марта): проверка знаний цифровых технологий с помощью демотеста для тренировки.
  3. Цифровой диктант (24 марта — 13 апреля): оценка уровня владения выбранным языком программирования.
  4. Очный финал (даты объявят позднее): решение задач с использованием искусственного интеллекта в два этапа.

По результатам первых трех этапов будут определены три победителя категории «Новичок» и 30 финалистов в категориях «Исследователь» и «Эксперт».

В финале участники будут выполнять задания в области искусственного интеллекта. Набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех этапов, станут победителями.

Завершится конкурс церемонией награждения.

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