В России стартует «Цифровой марафон — 2025»

В свою очередь Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, отметил: «В нашей стране существует высокий спрос на цифровые профессии. По различным оценкам, ожидается создание от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест для специалистов в этой области. В последние годы количество бюджетных мест на IT-специальностях в университетах удвоилось. В прошлом году было принято около 130 тысяч студентов на такие места, а ещё примерно 88 тысяч обучаются на платной основе».