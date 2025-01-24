В Белгородской области пропала пожилая женщина, которая нуждается в медпомощи

Напомним, что с 27 ноября 2024 года в Белгородской области разыскивают 27-летнего Вадима Бирюлина — жителя Нового Оскола. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным, и волонтёры из «Лиза Алерт» просят помощи у жителей региона в его поисках. Примечательные детали: он высокий, худощавый, с тёмными волосами и зелёными глазами. Особые приметы: в день исчезновения был одет во всё чёрное и носил бороду.