В Белгородской области пропала пожилая женщина, которая нуждается в медпомощи

Posted 24 января, 07:57
Published 24 января, 07:57
Modified 24 января, 08:29
Updated 24 января, 08:29
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 23 января 2025 года из дома в Старом Осколе ушла 84-летняя Раиса Дельдекина. С тех пор её местоположение остаётся неизвестным. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Раиса Дельдекина передвигается с тростью коричневого цвета. Рост женщины — около 150 см. Пенсионерка нормального телосложения, у неё седые волосы и светло-зелёные глаза. В день исчезновения была одета в светлую куртку и красный платок.
Если вам известно, где может находиться Раиса Матвеевна, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 или позвоните по номеру 112.
Обновлено в 11:29: пропавшую женщину нашли, она жива.
Напомним, что с 27 ноября 2024 года в Белгородской области разыскивают 27-летнего Вадима Бирюлина — жителя Нового Оскола. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным, и волонтёры из «Лиза Алерт» просят помощи у жителей региона в его поисках. Примечательные детали: он высокий, худощавый, с тёмными волосами и зелёными глазами. Особые приметы: в день исчезновения был одет во всё чёрное и носил бороду.