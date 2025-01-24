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Posted 24 января, 07:57

Published 24 января, 07:57

Modified 24 января, 08:29

Updated 24 января, 08:29

В Белгородской области ищут пожилую женщину

В Белгородской области пропала пожилая женщина, которая нуждается в медпомощи

24 января 2025, 07:57
Фото: 1MI. В Белгородской области ищут пожилую женщину
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Новости Старого Оскола
В Старом Осколе пропала 84-летняя женщина.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 23 января 2025 года из дома в Старом Осколе ушла 84-летняя Раиса Дельдекина. С тех пор её местоположение остаётся неизвестным. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Раиса Дельдекина передвигается с тростью коричневого цвета. Рост женщины — около 150 см. Пенсионерка нормального телосложения, у неё седые волосы и светло-зелёные глаза. В день исчезновения была одета в светлую куртку и красный платок.

Если вам известно, где может находиться Раиса Матвеевна, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 или позвоните по номеру 112.

Обновлено в 11:29: пропавшую женщину нашли, она жива.

Поисковая карточка Раисы Дельдекиной
Поисковая карточка Раисы Дельдекиной. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что с 27 ноября 2024 года в Белгородской области разыскивают 27-летнего Вадима Бирюлина — жителя Нового Оскола. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным, и волонтёры из «Лиза Алерт» просят помощи у жителей региона в его поисках. Примечательные детали: он высокий, худощавый, с тёмными волосами и зелёными глазами. Особые приметы: в день исчезновения был одет во всё чёрное и носил бороду.

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