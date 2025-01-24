«У нас экологи есть?» Белгородцев ужаснули «бензиновые» пятна на Везёлке

Posted 24 января, 09:29
Published 24 января, 09:29
Modified 24 января, 09:31
Updated 24 января, 09:31
Жители Белгорода во время прогулок вдоль берега реки Везёлки заметили странные пятна, которые виднеются прямо на поверхности воды. О них очевидцы сообщили в местные Telegram-каналы.
Горожане подозревают, что пятна — бензиновые. Сначала следы заметили в парке Победы, затем чуть дальше — у парка «Берега». Жители сообщили, что странные пятна виднеются вдоль всего берега, а у кромки воды скопился разнообразный мусор.
Ответственные за водный объект люди пока никак не комментировал данную ситуацию.