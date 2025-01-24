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Posted 24 января, 09:29

Published 24 января, 09:29

Modified 24 января, 09:31

Updated 24 января, 09:31

Бензиновые пятна на Везёлке

«У нас экологи есть?» Белгородцев ужаснули «бензиновые» пятна на Везёлке

24 января 2025, 09:29
Фото: Telegram-канал «БелПлюс». Бензиновые пятна на Везёлке

На поверхности реки в центре Белгорода появились странные пятна

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцев испугали пятна на поверхности реки Везёлки. По словам жителей, разводы можно заметить по длине всего берега. Горожане подозревают, что пятна — бензиновые.

Жители Белгорода во время прогулок вдоль берега реки Везёлки заметили странные пятна, которые виднеются прямо на поверхности воды. О них очевидцы сообщили в местные Telegram-каналы.

Горожане подозревают, что пятна — бензиновые. Сначала следы заметили в парке Победы, затем чуть дальше — у парка «Берега». Жители сообщили, что странные пятна виднеются вдоль всего берега, а у кромки воды скопился разнообразный мусор.

Ответственные за водный объект люди пока никак не комментировал данную ситуацию.

Пятна на Везёлке
Пятна на Везёлке
Пятна на Везёлке
Пятна на Везёлке
Пятна на Везёлке. Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
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#Александра Склярова#Город#Везёлка#Река#Новости Белгорода#Белгород#Пятна
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