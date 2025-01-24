Так «бензиновые» или нет? Чиновники прокомментировали пятна на Везёлке в Белгороде

Posted 24 января, 16:08
Published 24 января, 16:08
Modified 24 января, 16:08
Updated 24 января, 16:08
Жители Белгорода обеспокоены загрязнением Везёлки. Ранее горожане заметили пятна на поверхности реки и предположили, что пятна эти «бензиновые».
Первый заместитель начальника управления Экоохотнадзора Алексей Масяев ответил, что на прошлой неделе выявили два случая загрязнения водоёмов: засорение реки Везёлка в районе гипермаркета «Лента» и реки Северский Донец недалеко от парка «Берега».
В случае с Везёлкой пятна на воде образовались из-за попадания песко-соляной смеси в ливневую канализацию. Проблему устранило Белгорблагоустройство.
Во втором случае информацию для принятия мер направили в Росприроднадзор, так как Северский Донец находится под федеральным надзором.