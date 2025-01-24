Так «бензиновые» или нет? Чиновники прокомментировали пятна на Везёлке в Белгороде

Первый заместитель начальника управления Экоохотнадзора Алексей Масяев ответил, что на прошлой неделе выявили два случая загрязнения водоёмов: засорение реки Везёлка в районе гипермаркета «Лента» и реки Северский Донец недалеко от парка «Берега».