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Posted 24 января, 16:08

Published 24 января, 16:08

Modified 24 января, 16:08

Updated 24 января, 16:08

Бензиновые пятна на Везёлке

Так «бензиновые» или нет? Чиновники прокомментировали пятна на Везёлке в Белгороде

24 января 2025, 16:08
Фото: Telegram-канал «БелПлюс». Бензиновые пятна на Везёлке

В Экоохотнадзоре заметили жалобы белгородцев на пятна на Везёлке

Сюжет
Новости Белгорода
За неделю выявлено два случая засорения — на Везёлке и Северском Донце. Что именно произошло?

Жители Белгорода обеспокоены загрязнением Везёлки. Ранее горожане заметили пятна на поверхности реки и предположили, что пятна эти «бензиновые».

Первый заместитель начальника управления Экоохотнадзора Алексей Масяев ответил, что на прошлой неделе выявили два случая загрязнения водоёмов: засорение реки Везёлка в районе гипермаркета «Лента» и реки Северский Донец недалеко от парка «Берега».

В случае с Везёлкой пятна на воде образовались из-за попадания песко-соляной смеси в ливневую канализацию. Проблему устранило Белгорблагоустройство.

Во втором случае информацию для принятия мер направили в Росприроднадзор, так как Северский Донец находится под федеральным надзором.

«У нас экологи есть?» Белгородцев ужаснули «бензиновые» пятна на Везёлке
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#Анна Селищева#Город#Везёлка#Новости Белгорода#Северский донец#Белгород#Загрязнения#Пятна
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