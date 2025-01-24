Регионы пережили массированную атаку БПЛА. А как прошёл день в Белгородской области?

Добавим, что, по информации Минобороны, сегодняшней ночью над регионами РФ уничтожили 121 беспилотник. Только шесть из них сбили в Белгородской области. Среди других регионов, попавших под удар, — Брянская, Рязанская, Курская, Саратовская, Ростовская, Московская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая области, а также Крым и Москва.