Регионы пережили массированную атаку БПЛА. А как прошёл день в Белгородской области?

Posted 24 января, 06:54
Published 24 января, 06:54
Modified 24 января, 07:20
Updated 24 января, 07:20
Белгородскую область 23 января обстреляли 81 снарядом, также по региону выпустили 63 беспилотника. Под удар попали девять районов, но последствия есть не везде.
За сутки пострадал один мирный житель. Произошло это в Белгородском районе. Мужчина остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском округах за день повреждены:
Борисовский, Ивнянский и Ракитянский районы, а также Валуйский округ тоже накануне попали под удар, но последствий там не обнаружили, следует из сводки оперштаба.
Добавим, что, по информации Минобороны, сегодняшней ночью над регионами РФ уничтожили 121 беспилотник. Только шесть из них сбили в Белгородской области. Среди других регионов, попавших под удар, — Брянская, Рязанская, Курская, Саратовская, Ростовская, Московская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая области, а также Крым и Москва.