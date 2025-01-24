Появятся ли ещё скульптуры сказочных героев на набережных в Белгороде?

Кроме того, сейчас власти ищут подрядчиков для ремонта трёх скверов на Харьковской горе. Цена вопроса превышает 100 млн рублей. Собираются ещё соединить велосипедную сеть города, организовав новые дорожки. Посмотреть, где они появятся, можно в одном из наших прошлых материалов. На собрании, посвящённой данной теме, присутствовали не только представители местной администрации, но и велоактивисты.