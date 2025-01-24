Появятся ли ещё скульптуры сказочных героев на набережных в Белгороде?

Posted 24 января, 14:29
Published 24 января, 14:29
Modified 24 января, 14:31
Updated 24 января, 14:31
Недавно белгородские набережная и парк «Берега» начали буквально обрастать скульптурами известных героев. В начале года галерея сказок пополнилась старухой Шапокляк и крыской Лариской. Вскоре рядом появились крокодил Гена и Чебурашка. На их создание и установку потратили 3,6 млн рублей. Через пару дней к компании добавились черепашки-чемпионы.
Журналистка Бел.Ру поинтересовалась в мэрии, планируется ли установить здесь ещё какие-либо скульптуры и сколько на это уйдёт средств. Чиновники подтвердили, что «возможность установки дополнительных арт-объектов в настоящее время рассматривается».
Но предположительные сроки, место расположения ещё не определены. Сумму затрат на эти цели, сколько будет фигур и кто будет их изготавливать также не сообщили.
Кроме того, сейчас власти ищут подрядчиков для ремонта трёх скверов на Харьковской горе. Цена вопроса превышает 100 млн рублей. Собираются ещё соединить велосипедную сеть города, организовав новые дорожки. Посмотреть, где они появятся, можно в одном из наших прошлых материалов. На собрании, посвящённой данной теме, присутствовали не только представители местной администрации, но и велоактивисты.