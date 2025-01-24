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Posted 24 января, 15:10

Published 24 января, 15:10

Modified 24 января, 15:10

Updated 24 января, 15:10

Собака воет вместе с сиреной ракетной опасности

Помогает оповещать? Белгородцев растрогал пёс, предупреждающий о ракетной опасности

24 января 2025, 15:10
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди». Собака воет вместе с сиреной ракетной опасности

Белгородцы опубликовали видео с псом, который подвывает сирене

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы запечатлели на видео пса, который выл вместе с сиреной ракетной опасности. Собака сидела прямо на улице и прятаться в укрытии не спешила.

Жители Белгорода во время очередного запуска сирены, предупреждающей о ракетной опасности, услышали собаку. Пёс сидел на улице и выл в такт тревоге. Соответствующее видео белгородцы даже записали на видеокамеру.

Неизвестно, бездомное ли это животное или же его снимали хозяева. Однако ошейника у «пародиста» нет.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди». Собака воет вместе с сиреной ракетной опасности

Напомним, что в августе белгородцев познакомили с попугаем, который научился предупреждать своего хозяина о ракетной опасности. Тогда же стало известно о собаке, который тоже вместе с сиреной начинает выть.

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#Александра Склярова#Видео#Общество#Собака#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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