Помогает оповещать? Белгородцев растрогал пёс, предупреждающий о ракетной опасности

Posted 24 января, 15:10
Published 24 января, 15:10
Modified 24 января, 15:10
Updated 24 января, 15:10
Жители Белгорода во время очередного запуска сирены, предупреждающей о ракетной опасности, услышали собаку. Пёс сидел на улице и выл в такт тревоге. Соответствующее видео белгородцы даже записали на видеокамеру.
Неизвестно, бездомное ли это животное или же его снимали хозяева. Однако ошейника у «пародиста» нет.
Напомним, что в августе белгородцев познакомили с попугаем, который научился предупреждать своего хозяина о ракетной опасности. Тогда же стало известно о собаке, который тоже вместе с сиреной начинает выть.