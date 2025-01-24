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Posted 24 января, 13:49

Published 24 января, 13:49

Modified 24 января, 13:51

Updated 24 января, 13:51

Белгородец пострадал в результате детанации снаряда

Под Белгородом от взрыва серьёзно пострадал мужчина

24 января 2025, 13:49
Фото: 1MI. Белгородец пострадал в результате детанации снаряда
Сюжет
Взрыв
Происшествие случилось в Октябрьском. Мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован.

В Белгородском районе пострадал мирный житель в результате детонации боеприпаса. Произошло это в посёлке Октябрьский.

Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести. На место прибыли экстренные службы, пострадавшего оперативно доставили в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что за минувшие сутки по региону выпущены 81 снаряд и 63 дрона. Атаки затронули пять районов, есть разрушения. В результате повреждены 16 домов, три автомобиля, а также линии электропередачи.

В Белгородском районе пострадал один мирный житель: FPV-дрон ударил по легковушке на трассе Октябрьский — Малиновка. В результате водитель получил травмы и был госпитализирован.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Взрыв#Белгород
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