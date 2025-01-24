Под Белгородом от взрыва серьёзно пострадал мужчина

Posted 24 января, 13:49
Published 24 января, 13:49
Modified 24 января, 13:51
Updated 24 января, 13:51
В Белгородском районе пострадал мирный житель в результате детонации боеприпаса. Произошло это в посёлке Октябрьский.
Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести. На место прибыли экстренные службы, пострадавшего оперативно доставили в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Обстоятельства происшествия выясняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что за минувшие сутки по региону выпущены 81 снаряд и 63 дрона. Атаки затронули пять районов, есть разрушения. В результате повреждены 16 домов, три автомобиля, а также линии электропередачи.
В Белгородском районе пострадал один мирный житель: FPV-дрон ударил по легковушке на трассе Октябрьский — Малиновка. В результате водитель получил травмы и был госпитализирован.