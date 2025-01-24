Почему российские пациенты не получают эффективных препаратов для лечения рака легких

Это дает возможность экономии бюджетных средств и снижения рисков дефицита для пациентов, чье состояние здоровья зависит от действий западной компании. В июле прошлого года, когда отечественный «Осимертиниб» вышел в оборот, его тут же начали вытеснять с российского рынка. Иностранная компания AstraZeneca не гнушается даже такими действиями, как массовая рассылка по лечебным учреждениям писем с призывом не закупать российский высококачественный аналог. В конце 2024 года отечественного производителя исключили из участия в тендерах на приобретение препарата для обеспечения пациентов с раком легких в 2025 году. При этом и сама AstraZeneca заявки на участие в конкурсах подавать не стала, вероятно, ей невыгодно снижать собственные цены до стоимости российского аналога.