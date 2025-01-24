Почему российские пациенты не получают эффективных препаратов для лечения рака легких

Posted 24 января, 08:06
Published 24 января, 08:06
Modified 24 января, 08:06
Updated 24 января, 08:06
Как информирует «Газета.Ru», в России осимертиниб внесли в перечень жизненно важных препаратов, он закупается государством за счет средств бюджета.
Препарат на основе осимертиниба «Тагриссо» в РФ монопольно поставляет британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В 2024 году российский производитель «АксельФарм» приступил к выпуску отечественного аналога препарата «Осимертиниб» с доказанно сопоставимой эффективностью, только на 40% дешевле.
Это дает возможность экономии бюджетных средств и снижения рисков дефицита для пациентов, чье состояние здоровья зависит от действий западной компании. В июле прошлого года, когда отечественный «Осимертиниб» вышел в оборот, его тут же начали вытеснять с российского рынка. Иностранная компания AstraZeneca не гнушается даже такими действиями, как массовая рассылка по лечебным учреждениям писем с призывом не закупать российский высококачественный аналог. В конце 2024 года отечественного производителя исключили из участия в тендерах на приобретение препарата для обеспечения пациентов с раком легких в 2025 году. При этом и сама AstraZeneca заявки на участие в конкурсах подавать не стала, вероятно, ей невыгодно снижать собственные цены до стоимости российского аналога.
Таким образом, только за ноябрь — декабрь 2024 года из-за отсутствия заявок отменились более 26 конкурсов, среди которых тендер на закупку 780 упаковок препарата для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы.
А пока иностранная компания отстаивает свое единоличное право на продажу препарата, российским пациентам не остается ничего, кроме как надеяться, что они дождутся жизненно необходимый препарат для лечения рака легких, где каждая минута промедления может стоить жизни. Пока российских производителей вытесняют с рынка иностранные компании, говорить о повышении доступности препарата, лекарственной безопасности России и экономии бюджетных средств, несмотря на все усилия властей РФ, пока не приходится.