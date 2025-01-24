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Posted 24 января, 14:20

Published 24 января, 14:20

Modified 24 января, 14:22

Updated 24 января, 14:22

Остановка в Белгороде

Остановки в Белгороде осовременят: что изменится?

24 января 2025, 14:20
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Остановка в Белгороде

На 10 улицах Белгорода заменят остановочные навесы

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Новости Белгорода
Всего в городе обновят 111 остановочных комплексов. Новые навесы будут оснащены электронными табло, камерами, USB-разъёмами и архитектурной подсветкой.

В Белгороде начнётся масштабная модернизация остановочных комплексов. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

В этом году планируют заменить 111 навесов. Новые комплексы будут выполнены из алюмокомпозитных панелей и закалённого стекла и будут двух типов: 6 на 2,5 метра и 12 на 2,5 метра.

Каждый будет оснащён электронным табло, кнопкой вызова службы 112, видеокамерами и USB-разъёмами. Ожидается, что остановки также получат архитектурно-художественную подсветку, а их фасады будут выполнены в стилистике, напоминающей работы знаменитого инженера В. Г. Шухова.

Замена навесов затронет 10 улиц города. Среди них — проспект Богдана Хмельницкого (обновление 17 комплексов), Сумская (24 комплекса), Корочанская (16), Волчанская (22), Красноармейская (5), Магистральная (5), Губкина (11), проспект Славы (3), Преображенская (7) и Вокзальная (1).

Работы по модернизации начнутся в ближайшее время и должны завершиться в течение года.

Ранее Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде в рамках модернизации остановок общественного транспорта, запланированной на 2025–2026 годы, появятся названия самих остановок.

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Отметим, что белгородцы часто жалуются на состояние остановок в городе. Например, остановку «Парикмахерская „Виктория““ на Харгоре не отремонтировали в обещанные сроки. Мэр объяснил задержку, пообещав завершить ремонт до 20 января.

Также недавно местная жительница пожаловалась на разбитую остановку «Сокол». Мэрия сообщила, что павильон был арендован предпринимателем, который не выполнил решение суда о демонтаже и восстановлении.

Остановку на «Конева» власти не могли починить полгода после обстрела.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Валентин Демидов
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