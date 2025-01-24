Не дом, а дворец за 55 млн продают в Старом Осколе. Кто может быть хозяином?

С 2015 по 2020 год Клюка был депутатом Белгородской областной думы шестого созыва, где занимал должность члена комитета по бюджету и финансам. Помимо карьеры в политике, он возглавил в 2013 году Агропромышленный холдинг «ПРОМАГРО», став его единоличным владельцем в 2016 году. В 2018 году основал компанию «Русский лён», первый льнозавод в стране за последние 30 лет. В 2020 году стал основателем «Континуум Групп», занимающейся инвестициями. А в 2021 году он продал «ПРОМАГРО» холдингу «Сибагро».