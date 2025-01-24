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Posted 24 января, 10:37

Published 24 января, 10:37

Modified 24 января, 10:37

Updated 24 января, 10:37

Дом, который продаётся в Старом Осколе

Не дом, а дворец за 55 млн продают в Старом Осколе. Кто может быть хозяином?

24 января 2025, 10:37
Фото: fonar.tv. Дом, который продаётся в Старом Осколе

В Старом Осколе пытаются продать коттедж за 55 млн рублей

Сюжет
Новости Старого Оскола
В Белгородской области продаётся коттедж с зимним садом, бассейном и спортзалом. Редакция «Фонаря» выяснила, кому может принадлежать дом.

В Старом Осколе выставлен на продажу коттедж стоимостью 55 миллионов рублей. Площадь дома — почти 2 тысячи квадратных метров, а земельный участок занимает 4,3 гектара.

В доме есть зимний сад, бассейн с сауной, спортзал, бильярдная и оружейная комнаты. На территории также расположены беседки, места для барбекю и дубовая роща, которая окружает коттедж.

Предполагаемым владельцем этого имения, по сообщению источника «Фонаря», может быть семья Клюка.

Объявление о продаже дома
Бассейн в доме
Объявление о продаже дома. Фото: fonar.tv

Константин Клюка родился 19 января 1988 года в Старом Осколе Белгородской области. Он окончил МГУ в 2010 году и Московскую школу управления «Сколково» в 2016 году.

С 2015 по 2020 год Клюка был депутатом Белгородской областной думы шестого созыва, где занимал должность члена комитета по бюджету и финансам. Помимо карьеры в политике, он возглавил в 2013 году Агропромышленный холдинг «ПРОМАГРО», став его единоличным владельцем в 2016 году. В 2018 году основал компанию «Русский лён», первый льнозавод в стране за последние 30 лет. В 2020 году стал основателем «Континуум Групп», занимающейся инвестициями. А в 2021 году он продал «ПРОМАГРО» холдингу «Сибагро».

В сентябре 2022 года Клюка получил инвестиционное гражданство Черногории. Вместе с ним паспорта получили и три его родственника. Гражданство предоставляется при выполнении двух условий: инвестировании в недвижимость на сумму от 250 000 до 450 000 евро и пожертвовании 100 000 евро в правительственный фонд.

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Это не первый дом бизнесменов в Белгородской области, который выставили на продажу. Недавно под Белгородом заметили объявление об элитном коттедже в закрытом посёлке «Изумрудный». Его площадь составляет 290 кв. м., в доме есть сауна, бассейн, летняя кухня и гараж. Стоимость коттеджа — 25 млн рублей. Продавцом является женщина с фамилией Курдубадзе, возможно, однофамилец экс-руководителя компании «Победа» Юлии Курдубадзе. Компания зафиксировала рост выручки в 2023 году до 395,4 млн рублей, хотя чистая прибыль снизилась.

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