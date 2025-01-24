НДС и визиты Роспотребнадзора: в Белгороде прошёл круглый стол для бизнеса

24 января в областном центре состоялся круглый стол для предпринимателей и будущих бизнесменов. Программа была насыщенная. Приглашённые спикеры рассказали о мерах поддержки, социальных контрактах, об изменениях налогового законодательства в 2025 году в части НДС, а также о профилактических мероприятиях Роспотребнадзора.