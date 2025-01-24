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Posted 24 января, 15:55

Published 24 января, 15:55

Modified 24 января, 15:57

Updated 24 января, 15:57

НДС и визиты Роспотребнадзора: в Белгороде прошёл круглый стол для бизнеса

НДС и визиты Роспотребнадзора: в Белгороде прошёл круглый стол для бизнеса

24 января 2025, 15:55
Фото: bel.ru.
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Новости Белгорода
Мероприятие длилось два часа. Представители бизнес-сообщества смогли задать все интересующие вопросы.

24 января в областном центре состоялся круглый стол для предпринимателей и будущих бизнесменов. Программа была насыщенная. Приглашённые спикеры рассказали о мерах поддержки, социальных контрактах, об изменениях налогового законодательства в 2025 году в части НДС, а также о профилактических мероприятиях Роспотребнадзора.

Участники получили ценную информацию для развития своего дела и смогли задать интересующие вопросы экспертам.

В частности, бизнесменов интересовали вопросы, связанные с налогами, отказами в оформлении соцконтрактов и количестве выделенных средств на поддержку.

На мероприятии присутствовали белгородские министры вместе со своими дублёрами. В частности, министр экономического развития и промышленности области Максим Гусев озвучил проекты, которые будут реализовывать на территории региона в 2025 году. А врио министра социальной защиты населения и труда Олеся Митякина поделилась новыми идеями по реализации проекта заключения соцконтрактов.

Со своим дублёром на мероприятии присутствовал и уполномоченный по правам предпринимателей региона Владислав Епанчинцев. Журналисты Бел.Ру пообщались с дублёром омбудсмена, а также выяснили, какие вопросы сейчас волнуют бизнесменов.

Подробности — в наших следующих материалах.

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