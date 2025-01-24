На проект вело-лыжной трассы в Белгороде потратят больше 10 млн рублей

Ранее белгородцам заявили, что опробовать новую велолыжероллерную трассу они смогут этой зимой. Как раз в период начала 2025 года. А вот открытие проката лыж на «Олимпии», как заявили в правительстве, планировали на 25 декабря 2024 года. Однако расширение и модернизация трассы не обошлась «без крови». Так, жители Белгорода массово жаловались на вырубку деревьев при строительстве.