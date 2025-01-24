На проект вело-лыжной трассы в Белгороде потратят больше 10 млн рублей

Posted 24 января, 16:22
Published 24 января, 16:22
Modified 24 января, 16:24
Updated 24 января, 16:24
Учесть подрядчику придётся множество требований к организации территории и максимально сохранить зелёные насаждения. Заявки принимают до 3 февраля.
На сайте закупок управление капитального строительства Белгорода разместило заказ на составление проекта работ в «Сосновке». Речь идёт о вело-лыжной трассе «Олимпия-2». Администрация планирует обустроить участок от Костюкова до «Пикник-парка». Начальная цена закупки — 10,65 млн рублей. Заказ появился на сайте 23 января 2025 года, закончить приём заявок от исполнителей закончат 3 февраля 2025 года. Закончить работы необходимо к 1 сентября.
Цель — проектировка лыжной и велобеговой трассы, рассчитанных на приём 300 и 200 человек за смену соответственно. Кроме того, вместе с этим подрядчику нужно учесть размещение на отведённой территории:
Также в документах закупки указано, что разработанный проект необходимо согласовать с минспорта региона. Отдельную строку занимает указание «максимального сохранения существующих зелёных насаждений».
Ранее белгородцам заявили, что опробовать новую велолыжероллерную трассу они смогут этой зимой. Как раз в период начала 2025 года. А вот открытие проката лыж на «Олимпии», как заявили в правительстве, планировали на 25 декабря 2024 года. Однако расширение и модернизация трассы не обошлась «без крови». Так, жители Белгорода массово жаловались на вырубку деревьев при строительстве.