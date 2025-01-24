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Posted 24 января, 16:22

Published 24 января, 16:22

Modified 24 января, 16:24

Updated 24 января, 16:24

Лыжный прокат

На проект вело-лыжной трассы в Белгороде потратят больше 10 млн рублей

24 января 2025, 16:22
Фото: 1MI. Лыжный прокат
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Новости Белгорода
В Белгороде объявлен тендер на проектирование вело-лыжной трассы «Олимпия-2» с начальной ценой в 10,65 млн.

Учесть подрядчику придётся множество требований к организации территории и максимально сохранить зелёные насаждения. Заявки принимают до 3 февраля.

На сайте закупок управление капитального строительства Белгорода разместило заказ на составление проекта работ в «Сосновке». Речь идёт о вело-лыжной трассе «Олимпия-2». Администрация планирует обустроить участок от Костюкова до «Пикник-парка». Начальная цена закупки — 10,65 млн рублей. Заказ появился на сайте 23 января 2025 года, закончить приём заявок от исполнителей закончат 3 февраля 2025 года. Закончить работы необходимо к 1 сентября.

Цель — проектировка лыжной и велобеговой трассы, рассчитанных на приём 300 и 200 человек за смену соответственно. Кроме того, вместе с этим подрядчику нужно учесть размещение на отведённой территории:

  • гараж для снегохода с отоплением и самого, пока что одного, снегохода;
  • оборудование для укладки и обслуживания трассы;
  • здание под прокат лыжного инвентаря, в котором также будут душевые, туалеты, раздевалки по 150 мест для мужчин и женщин;
  • отапливаемые уличные туалеты, чтобы их можно было использовать и в холодное время года, скамейки, урны и контейнеры, а также уличный декор;
  • столовую на 50 мест с наличием камер хранения спортинвентаря и летней веранды уже на 25 мест;
  • административно-бытовое помещение на пять сотрудников, медкабинет, склад;
  • спортплощадку с навесом и тренажёрами и детскую спортивно-игровую площадку как минимум на 100 м² (игровой комплекс с горкой, качели, колышки для колец, два домика, песочницу, лабиринт, мишень);
  • «стабилизацию естественного грунта трассы (твёрдое покрытие трассы не требуется)»;
  • освещение, сетки и маты на небезопасных участках, видеонаблюдение, систему оповещения и Wi-Fi;
  • ширину дорожки не менее 5 метров, её длину в 5 км минимум и стартовый стадион, рядом с которыми разместят стойки для лыж, хранения одежды и питьевые фонтанчики, канатный городок;
  • «выполнить навигацию по всей территории комплекса вело-лыжной трассы, предусмотреть устройство сцены с навесом вблизи центрального входа»;
  • парковку на сотню авто;
  • стенды и таблички, металлические трибуны с навесом, светодиодный экран, пешеходные мосты;
  • коммуникации, систему пожарной безопасности, сигнализацию, благоустройство территории и т. п.

Также в документах закупки указано, что разработанный проект необходимо согласовать с минспорта региона. Отдельную строку занимает указание «максимального сохранения существующих зелёных насаждений».

План будущего проекта по отведённой территории
План будущего проекта по отведённой территории. Фото: Документы закупки мэрии Белгорода

Ранее белгородцам заявили, что опробовать новую велолыжероллерную трассу они смогут этой зимой. Как раз в период начала 2025 года. А вот открытие проката лыж на «Олимпии», как заявили в правительстве, планировали на 25 декабря 2024 года. Однако расширение и модернизация трассы не обошлась «без крови». Так, жители Белгорода массово жаловались на вырубку деревьев при строительстве.

Власти объяснили, почему при расширении трассы «Олимпия» вырубали деревья
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