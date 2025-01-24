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Posted 24 января, 10:10

Published 24 января, 10:10

Modified 24 января, 10:10

Updated 24 января, 10:10

На педагога белгородского вуза составили уголовные дела за взятки от студентов

На педагога белгородского вуза составили уголовные дела за взятки от студентов

24 января 2025, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Взятка
Белгородка, работающая педагогом в местном вузе, за взятку от студентов писала им дипломные работы и ставила положительные оценки. Об этом сообщили в Следкоме.

Педагога в одном из высших образовательных учреждений Белгородской области обвинили в совершении сразу нескольких эпизодов преступлений: среди них получение взятки за незаконные действия, мелкие взятки и служебный подлог.

Как выяснили в Следкоме, преступления совершались с сентября 2022 года по август 2023 года. В этот период педагог написала за двоих студентов дипломы и помогла им на выпускной защите. За это она получила по 25 тысяч рублей с каждого.

Также она выставила 13 своим студентам положительные оценки за взятки в размере 2-4 тыс. рублей.

Уголовное дело передадут в суд.

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