На педагога белгородского вуза составили уголовные дела за взятки от студентов

Posted 24 января, 10:10
Published 24 января, 10:10
Modified 24 января, 10:10
Updated 24 января, 10:10
Педагога в одном из высших образовательных учреждений Белгородской области обвинили в совершении сразу нескольких эпизодов преступлений: среди них получение взятки за незаконные действия, мелкие взятки и служебный подлог.
Как выяснили в Следкоме, преступления совершались с сентября 2022 года по август 2023 года. В этот период педагог написала за двоих студентов дипломы и помогла им на выпускной защите. За это она получила по 25 тысяч рублей с каждого.
Также она выставила 13 своим студентам положительные оценки за взятки в размере 2-4 тыс. рублей.
Уголовное дело передадут в суд.