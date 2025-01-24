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Posted 24 января, 08:36

Published 24 января, 08:36

Modified 24 января, 08:38

Updated 24 января, 08:38

В полиции озвучили статистику нарушений мигрантов

На каких нарушениях чаще ловят мигрантов в Белгородской области?

24 января 2025, 08:36
Фото: 1MI. В полиции озвучили статистику нарушений мигрантов

В Белгородской области за год насчитали 2,5 тыс. нарушений со стороны мигрантов

В 2024 году количество правонарушений, совершённых иностранцами в Белгородской области, выросло на 25%. При этом преступлений стало меньше.

В 2024 году количество нарушений, совершённых иностранцами в Белгородской области, увеличилось на 25%. За последние два года количество административных правонарушений в сфере миграции стало в пять раз больше.

В 2022 году было примерно 500 нарушений, в 2023-м — около 2000, а в 2024-м зафиксировано более 2500. Большинство иностранцев привлекались из-за нарушения режима пребывания в России и работы без разрешения, рассказали в полиции изданию Go31.

При этом количество преступлений, совершённых иностранцами в регионе, уменьшилось. В 2022 году таких случаев было около 200, в 2023 году — около 250. В 2024 году показатель снизился до 200 преступлений.

Полиция отмечает, что основные преступления, совершённые иностранцами, — это преступления имущественного характера.

В 2024 году количество лишённых российского гражданства в Белгородской области выросло в девять раз по сравнению с 2023 годом. Всего потеряли гражданство 27 человек из разных районов региона из-за предоставления ложной информации о соблюдении Конституции и законов России, а также совершения преступлений.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Мигранты#Белгород
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