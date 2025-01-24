На каких нарушениях чаще ловят мигрантов в Белгородской области?

Posted 24 января, 08:36
Published 24 января, 08:36
Modified 24 января, 08:38
Updated 24 января, 08:38
В 2024 году количество нарушений, совершённых иностранцами в Белгородской области, увеличилось на 25%. За последние два года количество административных правонарушений в сфере миграции стало в пять раз больше.
В 2022 году было примерно 500 нарушений, в 2023-м — около 2000, а в 2024-м зафиксировано более 2500. Большинство иностранцев привлекались из-за нарушения режима пребывания в России и работы без разрешения, рассказали в полиции изданию Go31.
При этом количество преступлений, совершённых иностранцами в регионе, уменьшилось. В 2022 году таких случаев было около 200, в 2023 году — около 250. В 2024 году показатель снизился до 200 преступлений.
Полиция отмечает, что основные преступления, совершённые иностранцами, — это преступления имущественного характера.
В 2024 году количество лишённых российского гражданства в Белгородской области выросло в девять раз по сравнению с 2023 годом. Всего потеряли гражданство 27 человек из разных районов региона из-за предоставления ложной информации о соблюдении Конституции и законов России, а также совершения преступлений.