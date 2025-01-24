На каких нарушениях чаще ловят мигрантов в Белгородской области?

В 2024 году количество лишённых российского гражданства в Белгородской области выросло в девять раз по сравнению с 2023 годом. Всего потеряли гражданство 27 человек из разных районов региона из-за предоставления ложной информации о соблюдении Конституции и законов России, а также совершения преступлений.