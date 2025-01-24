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Posted 24 января, 09:38

Published 24 января, 09:38

Modified 24 января, 09:40

Updated 24 января, 09:40

Студенты БелГАУ отмечают, что вынуждены посещать очные занятия

Мнимый дистант? Белгородские студенты продолжают жаловаться на формат обучения

24 января 2025, 09:38
Фото: 1MI. Студенты БелГАУ отмечают, что вынуждены посещать очные занятия

Белгородским студентам ответили на претензии о формате обучения

Сюжет
Образование
Власти заявляют, что дистанционное обучение в БелГАУ не отменяется. Однако родители и студенты жалуются, что на практике это остаётся невозможным.

Вопрос организации дистанционного обучения в Белгородском государственном аграрном университете снова стал актуален для студентов и их родителей. Во время прямого эфира 22 января губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дистант в БелГАУ им. В. Я. Горина никто не отменял. У учащихся остаётся выбор: посещать пары очно либо дистанционно.

Однако белгородцы утверждают, что в вузе не предоставляют такую возможность всем студентам. Родители и учащиеся оставляют недовольные комментарии по этому поводу.

«Нам предлагают оставаться на дистанционном обучении при одном условии: если мы выехали в другой город», — рассказала студентка БелГАУ.
«Я не хочу, чтобы мои дети рисковали своим здоровьем и жизнью, учась и проживая в посёлке Майском (многие родители со мной солидарны). Кто даёт гарантию, что наши дети будут в безопасности?» — пишет одна из обеспокоенных матерей.

Первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов также подтвердил, что дистанционный формат в Белгородском ГАУ не отменяется. Однако по ряду практических дисциплин может рассматриваться очное присутствие студентов. Решение о формате обучения остаётся за студентом.

В самом вузе на претензии студентов ответили, что с сентября 2024 года обучение в Белгородском аграрном университете осуществляется в смешанном формате в соответствии с рекомендациями оперативного штаба. Теоретические дисциплины преподаются в онлайн-формате. Что касается практических дисциплин, студенты могут пройти их с использованием материально-технической базы партнёрских организаций или родственных образовательных организаций отрасли по месту нахождения студента.

Также в вузе отмечают, что для студентов, проживающих в других городах области, сохранены все условия для дистанционного образования. По вопросам формата обучения призывают обращаться к деканам факультетов или в учебно-методическое управление университета.

В БелГАУ также отметили, что учебные кампусы оборудованы всем необходимым для безопасности, а студенты прошли обучение и систематически участвуют в тренировках по действиям в чрезвычайных ситуациях.

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Отметим, что это не первые обращения студентов БелГАУ. Ранее они сообщали, что с начала второго семестра в вузе собираются отменить дистанционное обучение. А руководство вуза, по словам обучающихся, позволяет не посещать очно занятия только тем, кто совмещает учёбу с работой по специальности.

В ответ на жалобы белгородских студентов об отмене дистанционного обучения в вузах министерство образования региона заявило, что студенты могут оставаться на дистанте, если подадут соответствующее заявление. В БелГАУ подтвердили сохранение смешанного формата обучения.

«Студентам, может быть, не совсем корректно была доведена информация, поэтому у нас поднялся такой всплеск. То есть, политика та же самая, мы не обязываем, у нас режим тот же самый — очный и дистанционный», — заявили в пресс-службе.

Аналогичная ситуация наблюдается в Белгородском технологическом университете, где сохраняется смешанный формат обучения, а переход на очное обучение не планируется. В Белгородском институте искусства и культуры студенты всё так же могут самостоятельно выбирать формат обучения.

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#Анна Селищева#Белгородский район#Университет#Образование#Майский#Белгау#Белгород#Дистанционное обучение#Очное обучение
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