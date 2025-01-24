Мнимый дистант? Белгородские студенты продолжают жаловаться на формат обучения

В самом вузе на претензии студентов ответили, что с сентября 2024 года обучение в Белгородском аграрном университете осуществляется в смешанном формате в соответствии с рекомендациями оперативного штаба. Теоретические дисциплины преподаются в онлайн-формате. Что касается практических дисциплин, студенты могут пройти их с использованием материально-технической базы партнёрских организаций или родственных образовательных организаций отрасли по месту нахождения студента.