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Posted 24 января, 14:01

Published 24 января, 14:01

Modified 24 января, 14:01

Updated 24 января, 14:01

Крушение самолёта под Белгородом в 2024 году

Крушение Ил-76 под Белгородом: прошёл ровно год со дня катастрофы. Как всё было?

24 января 2025, 14:01
Фото: соцсети. Крушение самолёта под Белгородом в 2024 году

Белгородцы вспоминают трагедию с крушением самолёта Ил-76

Сюжет
Падение самолёта под Белгородом
Жители области вспоминают трагедию с крушением самолёта Ил-76, которая случилась ровно год назад в Корочанском районе.

Что случилось год назад?

Около полудня 24 января 2024 года вблизи села Яблоново Корочанского района рухнул военный самолёт Ил-76. На борту воздушного транспорта находился экипаж, сопровождающие и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Все погибли.

В тот же день стало известно, что самолёт могли подбить. Пилот сразу после удара постарался отвести аппарат подальше от села, чтобы он не рухнул на жилые дома. В населённом пункте никто не пострадал.

Местные жители всего услышали два взрыва. Огонь и дым появились уже после первого. О том, как всё произошло, они рассказали в Сети.

Как случившееся прокомментировали власти РФ?

Сразу после происшествия многие эксперты и политики утверждали, что воздушный транспорт сбили ВСУ. Об этом говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сенатор РФ Виктор Бондарев и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от каких-либо комментариев в первые дни отказывался.

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Так из-за чего произошло крушение самолёта?

Доказательства того, что Ил-76 на самом деле могли сбить украинские военнослужащие, нашли. Эксперты опирались на записи бортового самописца, которые удалось расшифровать.

Кроме того, в теле одного из погибших обнаружили осколки зенитных ракет Patriot американского производства. Их выпустили из Харьковской области.

Также удалось выяснить, что по самолёту выпустили две ракеты — из них цели достигла только одна, вторая самоликвидировалась до пункта назначения. Тот же снаряд, который достиг самолёта, взорвался перед кабиной экипажа в верхней части.

Сотрудники Следственного комитета занялись установлением личностей виновных в происшествии.

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Погибшие во время крушения

Через несколько месяцев после крушения самолёта российские власти решили передать тела погибших их семьям на Украину. Однако сделать это удалось только спустя практически год.

Известно, что целых тел погибших при взрыве не осталось. Специалисты нашли на месте крушения 670 фрагментов, каждые из которых идентифицировали.

Российских же лётчиков, награждённых посмертно, похоронили 8 февраля. Среди них — командир экипажа Станислав Беззубкин, помощник командира Владислав Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортовой инженер Андрей Пилуев, бортовой авиационной техник Сергей Житенев и старший воздушный радист Игорь Саблинский.

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