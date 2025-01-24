Крупнейший в России завод по производству чипов остановил работу после атаки дронов

Posted 24 января, 12:10
Published 24 января, 12:10
Modified 24 января, 12:12
Updated 24 января, 12:12
Завод по производству микрочипов «Кремний Эл» в Брянске временно прекратил деятельность из-за атаки шести беспилотников, сообщают «Брянские новости». Нападение произошло минувшей ночью и стало причиной повреждения части производственных цехов и склада готовой продукции. Нарушены производственные процессы, а энергетические объекты на территории завода также пострадали.
АО «Группа Кремний Эл» — один из лидеров российской микроэлектроники, где трудятся более 1,7 тысячи человек. Среди новейших разработок завода — микросхемы и силовые модули, отвечающие современным требованиям импортозамещения.
Взрывы дронов вызвали возгорание на предприятии, которое удалось оперативно ликвидировать. Жители Брянска сообщают о повреждениях ещё одного здания, находящегося вблизи места атаки.
Как уточнил губернатор Александр Богомаз, ночью в Брянской области перехватили 37 беспилотников, включая 18 реактивных. Пострадавших среди работников завода и горожан не зафиксировано.
Минувшей ночью ВСУ атаковали и нефтезавод в Энгельсе Саратовской области. Также украинские силовики хотели ударить по Рязанскому НПЗ.
Напомним, что в Сельцо и Брянском районе с 14 января продолжается режим ЧС, связанный с последствиями атак дронов и ракет. Десять дней назад повреждены 42 дома, один из которых разрушен полностью. Жертв удалось избежать, но обнаружение взрывоопасных предметов требует дополнительных мер безопасности.
Работа по ликвидации последствий продолжается, МЧС координирует действия местных органов управления и аварийных служб.