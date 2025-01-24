Крупнейший в России завод по производству чипов остановил работу после атаки дронов

Напомним, что в Сельцо и Брянском районе с 14 января продолжается режим ЧС, связанный с последствиями атак дронов и ракет. Десять дней назад повреждены 42 дома, один из которых разрушен полностью. Жертв удалось избежать, но обнаружение взрывоопасных предметов требует дополнительных мер безопасности.