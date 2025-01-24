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Posted 24 января, 07:26

Published 24 января, 07:26

Modified 24 января, 07:28

Updated 24 января, 07:28

Мэрия Белгорода планирует фуршеты

Котлеты и коньяк: на что мэрия Белгорода готова потратить 2,3 млн рублей?

24 января 2025, 07:26
Фото: Изображение Midjourney. Мэрия Белгорода планирует фуршеты

Мэрия Белгорода готова потратить на организацию фуршетов 2,3 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Мэрия Белгорода составила меню фуршетов на 2025 год. Начальная цена контракта превысила 2 млн рублей.

В мэрии Белгорода вновь планируют фуршеты на год вперёд. На этот раз на их организацию при проведении общественных мероприятий и на приёме официальных делегаций готовы потратить 2 млн 350 тыс. рублей.

Всего на год составили девять разных меню, рассчитанных в общей сложности на 919 человек. Одно меню предлагается выдавать одному человеку, но стоимость каждого отличается: оно может стоить как 480 рублей, так и все 5280 рублей.

В каждом меню находятся холодные закуски, десерты и безалкогольные напитки. В некоторых присутствуют горячие блюда, салаты и спиртные напитки. Половина меню рассчитана на выездные фуршеты, а другую половину накроют в стационарном предприятии общественного питания.

Подробнее ознакомиться с заказанной администрацией едой можно на скриншотах ниже.

Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии
Меню фуршетов для мэрии. Фото: сайт Госзакупок

Всего на организацию фуршетов в 2024 году мэрия потратила 1 млн 200 тыс. рублей, что почти в два раза дешевле, чем в этом году. Тогда планировалось накормить порядка тысячи человек.

Добавим, что в 2023 году мэрия Белгорода отдельно закупала фуршет на День города. Тогда на 330 человек он должен был обойтись примерно в 783,5 тыс. рублей, однако после огласки мэрия перестала искать организатора.

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#Александра Склярова#Госзакупки#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Фуршет
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