Котлеты и коньяк: на что мэрия Белгорода готова потратить 2,3 млн рублей?

Posted 24 января, 07:26
Published 24 января, 07:26
Modified 24 января, 07:28
Updated 24 января, 07:28
В мэрии Белгорода вновь планируют фуршеты на год вперёд. На этот раз на их организацию при проведении общественных мероприятий и на приёме официальных делегаций готовы потратить 2 млн 350 тыс. рублей.
Всего на год составили девять разных меню, рассчитанных в общей сложности на 919 человек. Одно меню предлагается выдавать одному человеку, но стоимость каждого отличается: оно может стоить как 480 рублей, так и все 5280 рублей.
В каждом меню находятся холодные закуски, десерты и безалкогольные напитки. В некоторых присутствуют горячие блюда, салаты и спиртные напитки. Половина меню рассчитана на выездные фуршеты, а другую половину накроют в стационарном предприятии общественного питания.
Подробнее ознакомиться с заказанной администрацией едой можно на скриншотах ниже.
Всего на организацию фуршетов в 2024 году мэрия потратила 1 млн 200 тыс. рублей, что почти в два раза дешевле, чем в этом году. Тогда планировалось накормить порядка тысячи человек.
Добавим, что в 2023 году мэрия Белгорода отдельно закупала фуршет на День города. Тогда на 330 человек он должен был обойтись примерно в 783,5 тыс. рублей, однако после огласки мэрия перестала искать организатора.