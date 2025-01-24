Калиф на час: молодые белгородцы примерили на себя роли губернатора и министров

Posted 24 января, 13:21
Published 24 января, 13:21
Modified 24 января, 13:47
Updated 24 января, 13:47
Декорации выставлены, свет настроен, реквизит готов. Сцена — здание правительства Белгородской области. На зрительских местах — журналисты и жители региона. Сегодня местная власть проводит День дублёра: на один день главных чиновников заменят юные активисты, чтобы на собственном примере прочувствовать трудности работы руководителей и специалистов из государственной системы.
«По блату» место не займёшь: чтобы удостоиться этой чести, молодёжь заранее подготовила портфолио, видеовизитки, прошла отбор конкурсного жюри и спецподготовку. Юноши и девушки несколько дней репетировали план мероприятия с наставниками. Главная звезда — Елизавета Бахмудова. Она будет заменять губернатора Вячеслава Гладкова. Женщина-губернатор, пусть и всего на день, но как прогрессивно звучит!
Елизавета Александровна, красивая и серьёзная студентка 5-го курса мединститута НИУ «БелГУ», появляется в главном зале заседаний правительства. Строгий костюм, аккуратно убранные в хвост волосы, на пиджаке красуется фирменный значок с гербом Белгородской области. Елизавете предстоит провести ежедневное оперативное совещание. Тема непростая — восстановление жилья и компенсации пострадавшим.
Девушка неожиданно сильно напоминает действующего губернатора. Они похожи внешне, Елизавета переняла взгляд и манеру говорить у Гладкова. Хотя оказалась немногословна, на совещании лишь пару раз не отходя от регламента уточнила у глав муниципалитетов, успеют ли те выполнить все намеченные планы в срок. Держалась стойко, но собственного волнения скрыть не смогла. Где-то голос дрогнет, где-то повторится, а где-то не найдёт, что ответить. Совещание, которое обычно длится не меньше 40 минут, Елизавета завершила через 10-15. Нестрашно, его потом всё равно проведут повторно, но уже с настоящим «губером».
Своих дублёров получили и министры. Так представители поколения Z заняли все вакантные места в правительстве. Забавно, как они сочетают официальный дресс-код с модными кедами, вытягиваются по струнке и изображают деловитый вид перед камерами. Деятельность чиновников дублёры только имитируют. Получается у них так, как получается.
«Да здесь всё куплено», — шепчет в шутку один участник другому. Тот отвечает сдавленным хихиканием.
Игры и имитация — именно то, что ожидаешь от студентов. Если бы не костюмы, показалось бы, что ранее уже видел эту компанию возле бургерной на фудкорте. Но вместо неудобных пластиковых стульев здесь — обшитые кожей кресла, а вместо выкрика «Заказ готов!» — напряжённое, а от того тихое ожидание распоряжений старших. Которые, несмотря на всё, продолжают заправлять всем по-настоящему.
Вот и одна из дублёров министра общественных коммуникаций Оксаны Тарантовой, Анастасия Губернаторова, приглашает журналистов зайти в зал. Там проведут следующее совещание, посвящённое фестивалю «Таврида.АРТ». Но все стоят, ждут — пока то же самое не сделает сама Тарантова.
На втором совещании Елизавета с коллегами обсуждает важные вопросы дизайна белгородского павильона и еды, которой планируют угощать гостей: подавать баранки им показалось не так аутентично, ведь они не ассоциируются с регионом. Кивают головами и отправляют тему на доработку.
«Очень интересный проект», — говорит Елизавета, рассматривая варианты визуального оформления зала.
«Нужна ваша помощь для реализации», — отвечает руководитель областного управления архитектуры Галина Горожанкина, будто вечером Елизавета не сложит полномочия.
В такой ответственный день у Елизаветы и министров-на-один-день много дел. Первая точка губернатора — центр военно-патриотического воспитания «Воин». Туда предлагают добраться либо самостоятельно, либо дождаться «подвоза». Правда, Елизавета будет на месте через считанные минуты, а водитель микроавтобуса для журналистов опаздывает. На экране телефона путеводной звездой загорается иконка приложения с такси.
Уже в центре девушка, ответственная за коммуникации, сообщает, что произошла «неполадка с расписанием». Елизавета задерживается, но приедет совсем скоро. Причём на «Лексусе» с мигалками, что обязательно надо снять. Ждать новоиспечённую чиновницу приходится около получаса на улице, переминаясь с ноги на ногу в попытках согреться.
«Едет? Территорию осматривает?» — спрашивает кто-то из СМИ.
«Владения свои».
Наверняка, такие «неполадки» случаются у главы региона регулярно, но «опоздание на минуту — это опоздание», как говорил сам Гладков. Расписание действительно составляли «по-гладковски»: посещение каждой локации занимает от силы 20 минут. В том числе потому, что Елизавета много и внимательно слушает, иногда согласно «угукает». Но оживает, когда оказывается в стрелковой галерее. Девушка раньше занималась стрельбой, у неё первый разряд. До кандидата в мастера спорта не хватило совсем чуть-чуть.
Следом Елизавета в компании корреспондентов с микрофонами посещает ДОСААФ и спортивный кластер. Руководители учреждений подробно рассказывают о своей работе, но смотрят в камеры. Как бы отчитываются об успехах, но не перед Елизаветой. Анонсируют предстоящие нововведения, делятся технологическими находками. Красивые кадры из кабинетов с учащимися, с маленькими футболистами, в окружении дорогих тренажёров для людей с ограниченными возможностями. И красивая Лиза.