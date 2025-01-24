Калиф на час: молодые белгородцы примерили на себя роли губернатора и министров

Девушка неожиданно сильно напоминает действующего губернатора. Они похожи внешне, Елизавета переняла взгляд и манеру говорить у Гладкова. Хотя оказалась немногословна, на совещании лишь пару раз не отходя от регламента уточнила у глав муниципалитетов, успеют ли те выполнить все намеченные планы в срок. Держалась стойко, но собственного волнения скрыть не смогла. Где-то голос дрогнет, где-то повторится, а где-то не найдёт, что ответить. Совещание, которое обычно длится не меньше 40 минут, Елизавета завершила через 10-15. Нестрашно, его потом всё равно проведут повторно, но уже с настоящим «губером».