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Posted 24 января, 08:11

Published 24 января, 08:11

Modified 24 января, 08:13

Updated 24 января, 08:13

Текущее состояние Нового моста

Из-за ремонта части Нового моста в Белгороде дважды перекроют движение

24 января 2025, 08:11
Фото: страница Валентина Демидова. Текущее состояние Нового моста
Сюжет
Ограничение движения
За год на Новом мосту в Белгороде придётся дважды перекрыть движение из-за проведения ремонтных работ, которые стартуют в конце января. Подробности сообщил мэр.

Уже в понедельник, 27 января, в Белгороде приступят к реконструкции моста, проходящего через Везёлку по улице Николая Чумичова. Сначала рабочие займутся демонтажными работами, из-за чего на половине дороги ограничат движение транспорта.

Затем для проведения основных работ одну часть моста со стороны улицы Пугачёва и дорогу со стороны ЖК «Париж» придётся перекрыть. Ходить по этим участкам не смогут и пешеходы. Однако точная дата этих ограничений пока не известна.

Завершить все ремонтные работы планируют уже к концу текущего года. Такой большой срок выделяется, поскольку грядут крупные работы, которые выполнят впервые за многие годы.

Напомним, что всего на ремонт моста в Белгороде выделили 384 млн рублей. То, как будет выглядеть объект после реконструкции, уже показали в Сети.

Белгородцам показали, как будет выглядеть мост на Чумичова после капремонта
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#Александра Склярова#Город#Ограничение движения#Ремонт#Мост#Новости Белгорода#Белгород
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