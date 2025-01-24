Из-за ремонта части Нового моста в Белгороде дважды перекроют движение

Posted 24 января, 08:11
Published 24 января, 08:11
Modified 24 января, 08:13
Updated 24 января, 08:13
Уже в понедельник, 27 января, в Белгороде приступят к реконструкции моста, проходящего через Везёлку по улице Николая Чумичова. Сначала рабочие займутся демонтажными работами, из-за чего на половине дороги ограничат движение транспорта.
Затем для проведения основных работ одну часть моста со стороны улицы Пугачёва и дорогу со стороны ЖК «Париж» придётся перекрыть. Ходить по этим участкам не смогут и пешеходы. Однако точная дата этих ограничений пока не известна.
Завершить все ремонтные работы планируют уже к концу текущего года. Такой большой срок выделяется, поскольку грядут крупные работы, которые выполнят впервые за многие годы.
Напомним, что всего на ремонт моста в Белгороде выделили 384 млн рублей. То, как будет выглядеть объект после реконструкции, уже показали в Сети.