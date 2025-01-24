Главный кандидат на пост мэра Старого Оскола подал документы на конкурс

В декабре 2024 года Владимир Жданов, ранее возглавлявший Шебекинский округ, стал врио главы администрации Старооскольского округа. Он сменил Андрея Чеснокова, который уволился в связи со сменой места работы. Ранее кандидатура Жданова на пост главы вызвала неодобрение среди некоторых местных жителей, потому что они хотели видеть на должности главы старооскольца.