Главный кандидат на пост мэра Старого Оскола подал документы на конкурс

Posted 24 января, 11:44
Published 24 января, 11:44
Modified 24 января, 11:46
Updated 24 января, 11:46
Исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов подал документы для участия в конкурсе на пост руководителя администрации. Произошло это вчера, 23 января.
По словам Жданова, вместе с обязательным пакетом документов он предоставил проект структуры администрации и разработанную концепцию социально-экономического развития округа на 2025–2027 годы.
Напомним, что конкурс состоится уже 31 января. Подавать документы кандидаты могут с 15 по 25 января. Победитель будет определён на заседании Совета депутатов.
В декабре 2024 года Владимир Жданов, ранее возглавлявший Шебекинский округ, стал врио главы администрации Старооскольского округа. Он сменил Андрея Чеснокова, который уволился в связи со сменой места работы. Ранее кандидатура Жданова на пост главы вызвала неодобрение среди некоторых местных жителей, потому что они хотели видеть на должности главы старооскольца.