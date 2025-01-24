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Posted 24 января, 11:44

Published 24 января, 11:44

Modified 24 января, 11:46

Updated 24 января, 11:46

Владимир Жданов подёт документы на участие в конкурсе на должность главы Старооскольского округа

Главный кандидат на пост мэра Старого Оскола подал документы на конкурс

24 января 2025, 11:44
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова. Владимир Жданов подёт документы на участие в конкурсе на должность главы Старооскольского округа

Жданов официально объявил об участии в конкурсе на пост мэра Старого Оскола

Сюжет
Новости Старого Оскола
Владимир Жданов также предложил план развития городского округа до 2027 года.

Исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов подал документы для участия в конкурсе на пост руководителя администрации. Произошло это вчера, 23 января.

По словам Жданова, вместе с обязательным пакетом документов он предоставил проект структуры администрации и разработанную концепцию социально-экономического развития округа на 2025–2027 годы.

Напомним, что конкурс состоится уже 31 января. Подавать документы кандидаты могут с 15 по 25 января. Победитель будет определён на заседании Совета депутатов.

В декабре 2024 года Владимир Жданов, ранее возглавлявший Шебекинский округ, стал врио главы администрации Старооскольского округа. Он сменил Андрея Чеснокова, который уволился в связи со сменой места работы. Ранее кандидатура Жданова на пост главы вызвала неодобрение среди некоторых местных жителей, потому что они хотели видеть на должности главы старооскольца.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Политика#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Владимир Жданов
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