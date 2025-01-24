Гладков на день сложил свои обязанности. Кто его заменит?

Губернатора Гладкова в день дублёра заменит другой человек

Сюжет Чиновники

В регионе стартовал день дублёра, в который членов правительства будут заменять молодые люди до 27 лет. Вячеслав Гладков показал, кто будет исполнять его обязанности.