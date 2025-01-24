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Posted 24 января, 06:36

Published 24 января, 06:36

Modified 24 января, 06:38

Updated 24 января, 06:38

Губернатор Вячеслав Гладков

Гладков на день сложил свои обязанности. Кто его заменит?

24 января 2025, 06:36
Фото: 1MI. Губернатор Вячеслав Гладков

Губернатора Гладкова в день дублёра заменит другой человек

Сюжет
Чиновники
В регионе стартовал день дублёра, в который членов правительства будут заменять молодые люди до 27 лет. Вячеслав Гладков показал, кто будет исполнять его обязанности.

Сегодня, 24 января, в белгородском правительстве проводят акцию «День дублёра». В рамках этого дня некоторые студенты заменят на посту чиновников.

Главу региона Вячеслава Гладкова в этом году выпала честь заменять студентке пятого курса мединститута НИУ «БелГУ» Елизавете Бахмудовой. Девушка также является председателем научного общества студентов.

День дублёра начался с традиционного утреннего обращения Гладкова, где его уже заменила «дублёрша». Она поздоровалась с подписчиками чиновника и рассказала о себе.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Дублёр губернатора

Некоторые белгородцы скептически отнеслись к тому, что пост чиновника займёт, хоть и временно, студентка медицинского вуза. Другие же решили воспользоваться случаем и выдвинуть несколько предложений, которые могла бы рассмотреть Елизавета.

Так, жители предложили повесить на первых этажах поликлиник города часы, повысить студентам стипендию, увеличить количество проездных в автобусах для пенсионеров и учеников вузов и другое. Увидит ли эти комментарии девушка, пока не понятно.

Ранее жители региона боялись, что на День дублёра попадут дети чиновников, однако губернатор такую вероятность опровергал.

Известно, что для участия в таком событии приглашали молодёжь от 18 до 27 лет, которые до определённого числа успели заполнить и отправить соответствующую анкету.

На совещании белгородские чиновники обсудят проекты, которые предложат их дублёры
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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Чиновники#Белгород#Вячеслав Гладков#День дублёра
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