Гладков на день сложил свои обязанности. Кто его заменит?

Posted 24 января, 06:36
Published 24 января, 06:36
Modified 24 января, 06:38
Updated 24 января, 06:38
Сегодня, 24 января, в белгородском правительстве проводят акцию «День дублёра». В рамках этого дня некоторые студенты заменят на посту чиновников.
Главу региона Вячеслава Гладкова в этом году выпала честь заменять студентке пятого курса мединститута НИУ «БелГУ» Елизавете Бахмудовой. Девушка также является председателем научного общества студентов.
День дублёра начался с традиционного утреннего обращения Гладкова, где его уже заменила «дублёрша». Она поздоровалась с подписчиками чиновника и рассказала о себе.
Некоторые белгородцы скептически отнеслись к тому, что пост чиновника займёт, хоть и временно, студентка медицинского вуза. Другие же решили воспользоваться случаем и выдвинуть несколько предложений, которые могла бы рассмотреть Елизавета.
Так, жители предложили повесить на первых этажах поликлиник города часы, повысить студентам стипендию, увеличить количество проездных в автобусах для пенсионеров и учеников вузов и другое. Увидит ли эти комментарии девушка, пока не понятно.
Ранее жители региона боялись, что на День дублёра попадут дети чиновников, однако губернатор такую вероятность опровергал.
Известно, что для участия в таком событии приглашали молодёжь от 18 до 27 лет, которые до определённого числа успели заполнить и отправить соответствующую анкету.