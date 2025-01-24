Детские торговые ряды появятся на площади города в Белгородской области

Четыре проекта благоустройства из Белгородской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Один из них — концепт развития Соборной площади в Бирюче, под названием «Бирючанские ряды», который набрал 86,5 балла. Проект включает создание досок почёта, прогулочных зон, детской площадки, амфитеатра, арт-объектов, а также уникальных элементов, таких как сухой фонтан и смотровая площадка.