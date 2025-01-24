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Posted 24 января, 07:48

Published 24 января, 07:48

Modified 24 января, 07:55

Updated 24 января, 07:55

Рендеры «Бирючанские ряды»

Детские торговые ряды появятся на площади города в Белгородской области

24 января 2025, 07:48
Фото: minstroyrf.gov.ru. Рендеры «Бирючанские ряды»

Главную площадь белгородского Бирюча обустроят за 76 млн рублей

Сюжет
Благоустройство
Стартовал аукцион на благоустройство Соборной площади в Бирюче. Начальная стоимость — 76,4 млн.

В Белгородской области благоустроят Соборную площадь города Бирюча. Начальная цена контракта составляет 76 398 900 рублей. Заказчиком проекта является МКУ «Управление капитального строительства администрации Красногвардейского района».

Задача проекта — создать комплексную концепцию, которая учтёт историко-культурный контекст города и разнообразие городской среды. Планируется разработать функциональные зоны, прогулочные аллеи, смотровые площадки и тротуары, которые будут удобны для маломобильных граждан.

Известно, что после благоустройства на территории появятся детские торговые ряды, качели, навес с местами для сидения, ярмарочная палатка, сухой фонтан. На участке также проведут озеленительные работы.

Подробнее ознакомиться с документацией аукциона можно на сайте госзакупок. Аукцион продлится до 3 февраля 2025 года.

Четыре проекта благоустройства из Белгородской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Один из них — концепт развития Соборной площади в Бирюче, под названием «Бирючанские ряды», который набрал 86,5 балла. Проект включает создание досок почёта, прогулочных зон, детской площадки, амфитеатра, арт-объектов, а также уникальных элементов, таких как сухой фонтан и смотровая площадка.

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