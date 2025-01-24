Чем опасен аномально тёплый январь и стоит ли белгородцам убирать пуховики?

Posted 24 января, 12:42
Published 24 января, 12:42
Modified 24 января, 12:44
Updated 24 января, 12:44
По словам белгородских синоптиков, на тёплую погоду повлияли атлантические воздушные потоки. Отсутствие зимы не только не радует жителей, но и негативно влияет на растения и животных.
Известно, что в Белгородской области температура воздуха в декабре была на три градуса выше нормы, а в январе это число оказалось ещё выше.
Судя по прогнозам, в ближайшие дни наступления зимней погоды ждать не стоит: снова выпадет снег, а столбик термометра будет колебаться от -5 °C до +2 °C, отчего на дорогах будет появляться гололедица.
Синоптики всё же считают, что погода ещё может преподнести сюрпризы, поэтому в феврале лучше не убирать далеко зимние пуховики.
Напомним, что в январе белгородцев удивили зацветшие подснежники и анютины глазки.