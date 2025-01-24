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Posted 24 января, 12:42

Published 24 января, 12:42

Modified 24 января, 12:44

Updated 24 января, 12:44

Синоптики рассказали, стоит ли белгородцам ждать снега в феврале

Чем опасен аномально тёплый январь и стоит ли белгородцам убирать пуховики?

24 января 2025, 12:42
Фото: 1MI.

Синоптики рассказали, стоит ли белгородцам ждать снега в феврале

Сюжет
Погода
Синоптики поделились с журналистами ГТРК «Белгород», почему в декабре и январе было тепло и какую погоду стоит ждать в феврале.

По словам белгородских синоптиков, на тёплую погоду повлияли атлантические воздушные потоки. Отсутствие зимы не только не радует жителей, но и негативно влияет на растения и животных.

Известно, что в Белгородской области температура воздуха в декабре была на три градуса выше нормы, а в январе это число оказалось ещё выше.

Судя по прогнозам, в ближайшие дни наступления зимней погоды ждать не стоит: снова выпадет снег, а столбик термометра будет колебаться от -5 °C до +2 °C, отчего на дорогах будет появляться гололедица.

Синоптики всё же считают, что погода ещё может преподнести сюрпризы, поэтому в феврале лучше не убирать далеко зимние пуховики.

Напомним, что в январе белгородцев удивили зацветшие подснежники и анютины глазки.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Белгород
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