bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 09:51

Published 24 января, 09:51

Modified 24 января, 09:53

Updated 24 января, 09:53

Кабинет врача-косметолога

Ботокс — и туда? Почему стало модно колоть вещество в подмышки

24 января 2025, 09:51
Фото: Изображение Midjourney. Кабинет врача-косметолога

Врач: зачем в подмышки вводят ботулотоксин и при чём тут вообще потливость

Сюжет
Новости Белгорода
Уколы ботокса иногда делают в неожиданные места. Так, в подмышки — ставят ботулотоксин. Как токсин влияет на потливость и здоровье, для Бел.Ру рассказала врач.

Белгородский косметолог рассказала, что инъекции ботокса в подмышки при гипергидрозе действительно помогают, а клиенты «остаются довольны». Однако специалист уточнила, что процедуру нужно время от времени повторять, если обратившийся рассчитывает на сохранение долгосрочного эффекта. Так, приходить на сеанс необходимо каждые полгода.

Как это работает?

Вещество, которое вводят в подмышки, полностью называется ботулотоксин. По словам косметолога Светланы Ефремовой, оно блокирует нервную импульсацию потовой железы, т. е. приостанавливает в данном месте потоотделение.

«При нарушении, т. е. гипергидрозе, вырабатывается пота больше нормы. После инъекции потовая железа не получает необходимые для работы импульсы от мозга, других органов, нервной системы, то есть какие-либо триггеры. К примеру, температура, стресс, климакс и тому подобное. Получается, что железа на импульс просто не отвечает», — объясняет специалист работу ботулотоксина при вводе вещества в подмышки.

При этом, как говорит женщина, делают такие инъекции для рук, ног и даже волосистой части головы. В общем — все зоны, которые могут естественно выделять влагу.

Как проходит процедура и подготовка к ней?

Как в случае с любым лекарственным препаратом, здесь требуется консультация врача:

«Мы (доктора) не просто омолаживаем. Мы лечим состояние избыточной активности мышц (при омоложении) или потливости (при гипергидрозе). Заполняем медицинские документы, где выясняем состояние общего здоровья, противопоказания, аллергии и прочее».

Кроме того, пациенту необходимо пройти осмотр специалиста, т. к. в лечении гипергидроза применение ботулинотерапии является способом коррекции последствий проблемы как часть комплексного подхода к её устранению.

Что касается самого заболевания, то стоит сказать, пояснила эксперт, что гипергидроз делится на два типа — первичный и вторичный. Светлана Ефремова рассказала, что первичный гипергидроз проявляется ещё в детстве или в подростковом возрасте и не связан ни с какими другими заболеваниями отдельного человека. А уже вторичный — наоборот.

Основные триггеры при втором типе:

  • Острые вирусные или бактериальные инфекции.
  • Хронические инфекции (туберкулез, малярия).
  • Эндокринологические заболевания (сахарный диабет, гипертиреоз, феохромоцитома, акромегалия, карциноид).
  • Сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Невроз, панические атаки.
  • Ожирение.
  • Неврологические заболевания (полинейропатия, сирингомиелия, синдром барабанной струны).
  • Лимфомы (онкологическое заболевание).
«И вот тут — инъекции ботулотоксина могут навредить здоровью пациента», — предупреждает врач.

Сколько длится сеанс?

Обычно процедура занимается в среднем от 40 до 60 минут. В продолжительность сеанса здесь вошла и подготовка, и необходимые пробы, разметки и, наконец, сама инъекция.

Ботокс может спасти при гипергидрозе?
Ботокс может спасти при гипергидрозе?. Фото: 1MI

Отёки, боли и отказ от солярия и витаминов

Первое, что может побеспокоить — появление мелких синяков в месте укола:

«Боль и отёк могут быть индивидуальной реакцией организма или реакцией на растворитель. Места уколов не требуют интенсивной обработки. Достаточно соблюдать обычную гигиену — принимать душ, носить чистую одежду».

После инъекции ботулотоксина не рекомендуется как минимум две недели посещать сауну, баню, загорать или посещать солярий, принимать горячие длительные ванны.

«Антибиотики и анальгетики также влияют на эффективность процедуры. Отказаться нужно от подобных препаратов хотя бы на сутки. От поливитаминов или витаминов группы В — на 10-14 дней»., — добавила врач.
Реабилитационный период после инъекции ботулотоксина
Реабилитационный период после инъекции ботулотоксина. Фото: 1MI

Кому нельзя делать инъекции ботокса при гипергидрозе?

Врач-косметолог назвала несколько противопоказаний. Часть из них стандартная — это беременность, онкология или подозрения на неё, ОРВИ, близорукость, повышенная чувствительность к препарату и т. п. В этот список также входя пациенты, которые переболели ботулизмом. Светлана Ефремова утверждает, что в таком случае человек становится невосприимчив к ботулотоксину.

Когда лучше воздержаться от ботулинотерапии?
Когда лучше воздержаться от ботулинотерапии?. Фото: 1MI

Существуют ли опасности при подобном применении ботулотоксина?

Влияние на выделительную систему

Специалист заверил, что негативных последствий введение ботулотоксина не имеет:

«Потому что вода, которая находится в плазме, а не постоянно „сидит“ в потовой железе. Местного воздействия патологического нет никакого. Излишняя вода, что характерно для гипергидроза, выходит другими естественными способами. Например, с мочой, во время дыхания, т. е. задержки жидкости в организме не происходит».

В месте ввода инъекции за 6-8 месяцев происходит полное восстановление восприятия нервных импульсов и процесс выделения пота приходит в прежний для организма режим, т. е. чтобы снова убрать дискомфорт, вызванный гипергидрозом, необходимо повторно ввести ботулотоксин:

«То есть у нас потовая железа живая, нервная клеточка живая. Нарушена между ними связь, которая как раз за 6-8 месяцев восстанавливается».

Опасно ли вообще для организма вводить такой токсин?

Здесь журналистке Бел.Ру рассказали, что опасность ботулотоксин для пациентов никакой не представляет. Кроме того, каждая часть тела, к которой применяется инъекция, имеет свои чёткие рекомендации дозировки. Доза, которая вводится при гипергидрозе в подмышки, больше, чем в случае, если бы препарат использовали для лица.

Как далее пояснила Светлана Ефремова, объём вводимого токсина при повышенном потоотделении меньше в сотни раз, если сравнивать его же содержание в крови человека, болеющего ботулизмом.

Однако бывали редкие случаи, когда в первые три дня после процедуры кто-то мог почувствовать гриппозное состояние, т. е. появлялась головная боль, ломота, слабость.

«Иногда можно прочитать о таком, что слабость бывает такой, что не получается и руку поднять, если мы говорим про подмышки. Но я такого не встречала. Там у нас такие мышцы сильные, что не могу сказать, возможно ли это и насколько часто происходит», — ответила врач-косметолог на вопрос о побочных эффектах.

Что касается местной реакции, то, если процедура проводилась в стерильности, инфекционного заражения не будет.

«Родители» ботокса в косметологии — супруги Каррутерс
«Родители» ботокса в косметологии — супруги Каррутерс. Фото: Изображение Midjourney
Опасны ли инъекции ботокса в подмышки?
Опасны ли инъекции ботокса в подмышки?. Фото: Изображение Midjourney

Какие ошибки может допустить мастер при процедуре?

Специалист объяснила, что не самые добросовестные или недостаточно обученные сотрудники могут допустить ошибки при приготовлении препарата — смешивании сухой части и неправильного растворителя.

Как минимум, в таком случае клиент не ощутит никакого эффекта и подобное «скомпрометирует саму методику в понимании пациента». Более серьёзное последствие — из-за растворителя могут отмирать части кожи, которая пропитывается при введении:

«Будет язва, корка, рана. Этот процесс вызывает образование грубого рубца впоследствии, а следовательно — некрасивый большой уродливый дефект на лице», — привела пример Светлана Ефремова.

Ещё одна проблема кроется в дозировке препарата. Здесь также может грозить отсутствие заявленного воздействия на организм. Также — передозировка:

«Она наоборот вызовет диффузию (миграцию) препарата ботулотоксина в нецелевые зоны, вызывая побочные нежелательные явления».

Возможен ли обман клиента в виде использования более дешёвых препаратов?

«Конечно. К сожалению, такой „серый“ рынок продаёт лекарства, незарегистрированные препараты без подтверждения врачебного образования. А колоть ботулотоксин может только врач. Не медсестра или санитарка. Только доктор с высшим медицинским образованием и профильным дополнительным сертифицированным обучением по ботулинотерапии», — высказала врач об опасности столкнуться с обманом, имеющим серьёзные последствия.
Как не нарваться на псевдомедиков?
Как не нарваться на псевдомедиков?. Фото: 1MI

От одних цен можно вспотеть

Светлана Ефремова заявила, что стоимость инъекции для коррекции гипергидроза колеблется от 15 до 40 тысяч. Почему так? На итоговый чек влияет вводимая пациенту доза по рекомендации специалиста после проведения осмотра «и при постановке пробы Минора» — это йодокрахмальный тест, при котором можно определить основную зону чрезмерной потливости. Врач пояснила:

«<…> Поскольку мы говорим о лекарственном препарате, у него есть максимально допустимая доза для введения. Например, при лечении взрослых пациентов максимальная разовая доза препарата „Релатокс“ не должна превышать 400 ЕД [единиц действия, прим. ред.]. Для „Диспорта“ — примерно в 1,5 раза выше».
Сколько стоит избавиться от дискомфорта при гипергидроза с помощью инъекций ботокса в подмышки?
Сколько стоит избавиться от дискомфорта при гипергидроза с помощью инъекций ботокса в подмышки?. Фото: 1MI

Что думают люди

Мнения страдающих от гипергидроза после уколов ботулотоксина крайне разнообразные. В принципе, если почитать об их опыте в Сети, то можно будет обнаружить, что хороших и более нейтральных отзывов больше. Но отметать не самые восторженные тоже не стоит, т. к. они имеют место быть.

Отзывы об использовании ботокса в качестве инъекции в подмышки от гипергидроза
Отзывы об использовании ботокса в качестве инъекции в подмышки от гипергидроза
Отзывы об использовании ботокса в качестве инъекции в подмышки от гипергидроза
Отзывы об использовании ботокса в качестве инъекции в подмышки от гипергидроза. Фото: Сайт «Отзовик»

У некоторых, кто всё-таки оценил процедуру, иногда возникают в строфе «минусы» — большая стоимость и болезненность процесса. Попадаются подобные истории и от тех, кто считал себя обладателем высокого болевого порога. А кто-то вообще не ощущал дискомфорта. Только «испугался» озвученной при консультации суммы.

Вот к примеру продолжение отзыва со второго изображения выше. С одной стороны — высокая оценка реального действия на устранение проблемы с гипергидрозом, а с другой стороны — дискомфорт из-за снижения работоспособности рук. Нашёлся и комментарий женщины, которая сообщила о парализации рук.

Частичная потеря работы двигательной системы рук при инъекции ботулотоксина
Парализация рук после процедуры ботулинотерапии
Частичная потеря работы двигательной системы рук при инъекции ботулотоксина. Фото: Ресурс IRecommend

Что касается отзывов о продолжительности действия и эффективности препарата, то тут можно натолкнуться на ещё большее разнообразие комментариев. Это и почти 8 месяцев, и с натяжкой — 2 недели.

Ещё одной историей поделилась другая девушка на сайте с отзывами о медицинских процедурах IRecommend. По её словам, действовал ботулотоксин примерно 2 месяца. При этом организм подобные манипуляции с собой не одобрил. Пациентка заявила, что ощущения после процедуры довольно странные и неприятные — жжение в подмышках. Столкнулась она и с побочными эффектами — тошнота, заторможенность, слабость и, как утверждает, спутанность сознания. Другая же женщина, страдающая от гипергидроза, отметила, что никаких побочных эффектов после процедуры не ощутила. Эффект заметила и оценила положительно, готова повторить инъекции. В общем — разнополярность бросается глаза.

Бывает и такое, что мнение сложилось довольно положительное, однако есть некоторые факторы, из-за которых от инъекций отказываются. Мужчина на ресурсе «Отзовик» оставил следующий комментарий: всё хорошо, но всё равно потеют другие части тела. Доходит до того, что приходится буквально отжимать одежду. Получается, чтобы побороть такого рода дискомфорт, необходимо делать инъекции и в другие проблемные зоны.

Интересно также то, что многие отмечают недолговечность действия ботулотоксина, т. к. каждые несколько месяцев им просто не хочется процедуру повторять. Из-за этого от неё тоже могут отказаться.

Положительная реакция на процедуру введения ботокса в подмышки при обильном потоотделении
Побочные эффекты ботулинотерапии при гипергидрозе
Положительная реакция на процедуру введения ботокса в подмышки при обильном потоотделении. Фото: Сайт «Отзовик»

Самым «необычным» рассказом о пережитом опыте, которые удалось найти, стала история о том, что после ботулинотерапии появился запах «кислятины», неподдающийся никаким средствам гигиены и т. п.

Внимание! Любые медицинские процедуры нужно проводить только после консультации со специалистом.

Ледяная терапия — полезен ли новый тренд для здоровья?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вирус Коксаки: что за болезнь, какие у неё симптомы и насколько она заразна?Даже огурцы нельзя? При каких болезнях овощ может быть опасенПослеродовая депрессия или «бэби-блюз»? Что такое и как с этим справиться
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Здоровье#Россия#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лекарственные препараты#Реабилитация#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика