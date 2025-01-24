Ботокс — и туда? Почему стало модно колоть вещество в подмышки

Posted 24 января, 09:51
Published 24 января, 09:51
Modified 24 января, 09:53
Updated 24 января, 09:53
Белгородский косметолог рассказала, что инъекции ботокса в подмышки при гипергидрозе действительно помогают, а клиенты «остаются довольны». Однако специалист уточнила, что процедуру нужно время от времени повторять, если обратившийся рассчитывает на сохранение долгосрочного эффекта. Так, приходить на сеанс необходимо каждые полгода.
Вещество, которое вводят в подмышки, полностью называется ботулотоксин. По словам косметолога Светланы Ефремовой, оно блокирует нервную импульсацию потовой железы, т. е. приостанавливает в данном месте потоотделение.
«При нарушении, т. е. гипергидрозе, вырабатывается пота больше нормы. После инъекции потовая железа не получает необходимые для работы импульсы от мозга, других органов, нервной системы, то есть какие-либо триггеры. К примеру, температура, стресс, климакс и тому подобное. Получается, что железа на импульс просто не отвечает», — объясняет специалист работу ботулотоксина при вводе вещества в подмышки.
При этом, как говорит женщина, делают такие инъекции для рук, ног и даже волосистой части головы. В общем — все зоны, которые могут естественно выделять влагу.
Как в случае с любым лекарственным препаратом, здесь требуется консультация врача:
«Мы (доктора) не просто омолаживаем. Мы лечим состояние избыточной активности мышц (при омоложении) или потливости (при гипергидрозе). Заполняем медицинские документы, где выясняем состояние общего здоровья, противопоказания, аллергии и прочее».
Кроме того, пациенту необходимо пройти осмотр специалиста, т. к. в лечении гипергидроза применение ботулинотерапии является способом коррекции последствий проблемы как часть комплексного подхода к её устранению.
Что касается самого заболевания, то стоит сказать, пояснила эксперт, что гипергидроз делится на два типа — первичный и вторичный. Светлана Ефремова рассказала, что первичный гипергидроз проявляется ещё в детстве или в подростковом возрасте и не связан ни с какими другими заболеваниями отдельного человека. А уже вторичный — наоборот.
Основные триггеры при втором типе:
«И вот тут — инъекции ботулотоксина могут навредить здоровью пациента», — предупреждает врач.
Обычно процедура занимается в среднем от 40 до 60 минут. В продолжительность сеанса здесь вошла и подготовка, и необходимые пробы, разметки и, наконец, сама инъекция.
Первое, что может побеспокоить — появление мелких синяков в месте укола:
«Боль и отёк могут быть индивидуальной реакцией организма или реакцией на растворитель. Места уколов не требуют интенсивной обработки. Достаточно соблюдать обычную гигиену — принимать душ, носить чистую одежду».
После инъекции ботулотоксина не рекомендуется как минимум две недели посещать сауну, баню, загорать или посещать солярий, принимать горячие длительные ванны.
«Антибиотики и анальгетики также влияют на эффективность процедуры. Отказаться нужно от подобных препаратов хотя бы на сутки. От поливитаминов или витаминов группы В — на 10-14 дней»., — добавила врач.
Врач-косметолог назвала несколько противопоказаний. Часть из них стандартная — это беременность, онкология или подозрения на неё, ОРВИ, близорукость, повышенная чувствительность к препарату и т. п. В этот список также входя пациенты, которые переболели ботулизмом. Светлана Ефремова утверждает, что в таком случае человек становится невосприимчив к ботулотоксину.
Специалист заверил, что негативных последствий введение ботулотоксина не имеет:
«Потому что вода, которая находится в плазме, а не постоянно „сидит“ в потовой железе. Местного воздействия патологического нет никакого. Излишняя вода, что характерно для гипергидроза, выходит другими естественными способами. Например, с мочой, во время дыхания, т. е. задержки жидкости в организме не происходит».
В месте ввода инъекции за 6-8 месяцев происходит полное восстановление восприятия нервных импульсов и процесс выделения пота приходит в прежний для организма режим, т. е. чтобы снова убрать дискомфорт, вызванный гипергидрозом, необходимо повторно ввести ботулотоксин:
«То есть у нас потовая железа живая, нервная клеточка живая. Нарушена между ними связь, которая как раз за 6-8 месяцев восстанавливается».
Здесь журналистке Бел.Ру рассказали, что опасность ботулотоксин для пациентов никакой не представляет. Кроме того, каждая часть тела, к которой применяется инъекция, имеет свои чёткие рекомендации дозировки. Доза, которая вводится при гипергидрозе в подмышки, больше, чем в случае, если бы препарат использовали для лица.
Как далее пояснила Светлана Ефремова, объём вводимого токсина при повышенном потоотделении меньше в сотни раз, если сравнивать его же содержание в крови человека, болеющего ботулизмом.
Однако бывали редкие случаи, когда в первые три дня после процедуры кто-то мог почувствовать гриппозное состояние, т. е. появлялась головная боль, ломота, слабость.
«Иногда можно прочитать о таком, что слабость бывает такой, что не получается и руку поднять, если мы говорим про подмышки. Но я такого не встречала. Там у нас такие мышцы сильные, что не могу сказать, возможно ли это и насколько часто происходит», — ответила врач-косметолог на вопрос о побочных эффектах.
Что касается местной реакции, то, если процедура проводилась в стерильности, инфекционного заражения не будет.
Специалист объяснила, что не самые добросовестные или недостаточно обученные сотрудники могут допустить ошибки при приготовлении препарата — смешивании сухой части и неправильного растворителя.
Как минимум, в таком случае клиент не ощутит никакого эффекта и подобное «скомпрометирует саму методику в понимании пациента». Более серьёзное последствие — из-за растворителя могут отмирать части кожи, которая пропитывается при введении:
«Будет язва, корка, рана. Этот процесс вызывает образование грубого рубца впоследствии, а следовательно — некрасивый большой уродливый дефект на лице», — привела пример Светлана Ефремова.
Ещё одна проблема кроется в дозировке препарата. Здесь также может грозить отсутствие заявленного воздействия на организм. Также — передозировка:
«Она наоборот вызовет диффузию (миграцию) препарата ботулотоксина в нецелевые зоны, вызывая побочные нежелательные явления».
«Конечно. К сожалению, такой „серый“ рынок продаёт лекарства, незарегистрированные препараты без подтверждения врачебного образования. А колоть ботулотоксин может только врач. Не медсестра или санитарка. Только доктор с высшим медицинским образованием и профильным дополнительным сертифицированным обучением по ботулинотерапии», — высказала врач об опасности столкнуться с обманом, имеющим серьёзные последствия.
Светлана Ефремова заявила, что стоимость инъекции для коррекции гипергидроза колеблется от 15 до 40 тысяч. Почему так? На итоговый чек влияет вводимая пациенту доза по рекомендации специалиста после проведения осмотра «и при постановке пробы Минора» — это йодокрахмальный тест, при котором можно определить основную зону чрезмерной потливости. Врач пояснила:
«<…> Поскольку мы говорим о лекарственном препарате, у него есть максимально допустимая доза для введения. Например, при лечении взрослых пациентов максимальная разовая доза препарата „Релатокс“ не должна превышать 400 ЕД [единиц действия, прим. ред.]. Для „Диспорта“ — примерно в 1,5 раза выше».
Мнения страдающих от гипергидроза после уколов ботулотоксина крайне разнообразные. В принципе, если почитать об их опыте в Сети, то можно будет обнаружить, что хороших и более нейтральных отзывов больше. Но отметать не самые восторженные тоже не стоит, т. к. они имеют место быть.
У некоторых, кто всё-таки оценил процедуру, иногда возникают в строфе «минусы» — большая стоимость и болезненность процесса. Попадаются подобные истории и от тех, кто считал себя обладателем высокого болевого порога. А кто-то вообще не ощущал дискомфорта. Только «испугался» озвученной при консультации суммы.
Вот к примеру продолжение отзыва со второго изображения выше. С одной стороны — высокая оценка реального действия на устранение проблемы с гипергидрозом, а с другой стороны — дискомфорт из-за снижения работоспособности рук. Нашёлся и комментарий женщины, которая сообщила о парализации рук.
Что касается отзывов о продолжительности действия и эффективности препарата, то тут можно натолкнуться на ещё большее разнообразие комментариев. Это и почти 8 месяцев, и с натяжкой — 2 недели.
Ещё одной историей поделилась другая девушка на сайте с отзывами о медицинских процедурах IRecommend. По её словам, действовал ботулотоксин примерно 2 месяца. При этом организм подобные манипуляции с собой не одобрил. Пациентка заявила, что ощущения после процедуры довольно странные и неприятные — жжение в подмышках. Столкнулась она и с побочными эффектами — тошнота, заторможенность, слабость и, как утверждает, спутанность сознания. Другая же женщина, страдающая от гипергидроза, отметила, что никаких побочных эффектов после процедуры не ощутила. Эффект заметила и оценила положительно, готова повторить инъекции. В общем — разнополярность бросается глаза.
Бывает и такое, что мнение сложилось довольно положительное, однако есть некоторые факторы, из-за которых от инъекций отказываются. Мужчина на ресурсе «Отзовик» оставил следующий комментарий: всё хорошо, но всё равно потеют другие части тела. Доходит до того, что приходится буквально отжимать одежду. Получается, чтобы побороть такого рода дискомфорт, необходимо делать инъекции и в другие проблемные зоны.
Интересно также то, что многие отмечают недолговечность действия ботулотоксина, т. к. каждые несколько месяцев им просто не хочется процедуру повторять. Из-за этого от неё тоже могут отказаться.
Самым «необычным» рассказом о пережитом опыте, которые удалось найти, стала история о том, что после ботулинотерапии появился запах «кислятины», неподдающийся никаким средствам гигиены и т. п.
Внимание! Любые медицинские процедуры нужно проводить только после консультации со специалистом.