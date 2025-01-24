Ботокс — и туда? Почему стало модно колоть вещество в подмышки

Ещё одной историей поделилась другая девушка на сайте с отзывами о медицинских процедурах IRecommend. По её словам, действовал ботулотоксин примерно 2 месяца. При этом организм подобные манипуляции с собой не одобрил. Пациентка заявила, что ощущения после процедуры довольно странные и неприятные — жжение в подмышках. Столкнулась она и с побочными эффектами — тошнота, заторможенность, слабость и, как утверждает, спутанность сознания. Другая же женщина, страдающая от гипергидроза, отметила, что никаких побочных эффектов после процедуры не ощутила. Эффект заметила и оценила положительно, готова повторить инъекции. В общем — разнополярность бросается глаза.