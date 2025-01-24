bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 14:03

Published 24 января, 14:03

Modified 24 января, 14:05

Updated 24 января, 14:05

Более 90% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2024 году

Более 90% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2024 году

24 января 2025, 14:03
Фото: СГОК.
В 2024 году более пяти тысяч сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) прошли обучение по различным образовательным программам.

Стойленцы поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестаций, обучения смежным профессиям. На эти цели комбинат направил более 27,5 млн рублей.

В 2024 году 3420 сотрудников СГОКа закончили специализированные курсы для получения допусков по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, к работам на высоте и в замкнутых пространствах.

800 человек прошли обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, 970 — получили смежные профессии стропальщика, машиниста тепловоза, осмотрщика вагонов, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, машиниста конвейера, спасателя и др.

Обучение по программам Университета НЛМК прошли 1289 сотрудников СГОКа. Кроме того, стойленцы прошли обучение в рамках пилота образовательного проекта Университета НЛМК по технологическим процессам производства железорудных окатышей.

Фото: СГОК

64 перспективных работника СГОКа проходят обучение за счет комбината в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском технологических университетах, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском геологоразведочном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения.

В кадровом резерве Стойленского ГОКа 388 кандидатов, 86 из них — включили в его состав в 2024 году.

«Успех предприятия напрямую зависит от квалификации и вовлеченности наших специалистов, поэтому мы активно поддерживаем развитие их профессиональных компетенций и навыков, помогаем карьерному продвижению лучших работников. Дополнительным стимулом для повышения профессионализма служат корпоративные конкурсы и программы: „Инженер года“, „Наставник года“, »Мастер года», «Молодой специалист» и »Лучший по профессии». Ежегодно в них участвуют около 800 сотрудников СГОКа», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.

На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»
Узнать подробнее
Читайте также:
150 старооскольских школьников изобразили «СГОК будущего»Более 500 сотрудников СГОКа отметили за многолетний стаж работы на предприятииНа СГОКе провели Неделю безопасности по профилактике рисков при погрузках
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Охрана труда#Стойленский ГОК#Пожарная безопасность#Промышленная безопасность#Квалификация#Кадровый резерв#Белгород#Профессиональная подготовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика