Более 90% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2024 году

Posted 24 января, 14:03
Published 24 января, 14:03
Modified 24 января, 14:05
Updated 24 января, 14:05
Стойленцы поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестаций, обучения смежным профессиям. На эти цели комбинат направил более 27,5 млн рублей.
В 2024 году 3420 сотрудников СГОКа закончили специализированные курсы для получения допусков по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, к работам на высоте и в замкнутых пространствах.
800 человек прошли обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, 970 — получили смежные профессии стропальщика, машиниста тепловоза, осмотрщика вагонов, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, машиниста конвейера, спасателя и др.
Обучение по программам Университета НЛМК прошли 1289 сотрудников СГОКа. Кроме того, стойленцы прошли обучение в рамках пилота образовательного проекта Университета НЛМК по технологическим процессам производства железорудных окатышей.
64 перспективных работника СГОКа проходят обучение за счет комбината в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском технологических университетах, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском геологоразведочном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения.
В кадровом резерве Стойленского ГОКа 388 кандидатов, 86 из них — включили в его состав в 2024 году.
«Успех предприятия напрямую зависит от квалификации и вовлеченности наших специалистов, поэтому мы активно поддерживаем развитие их профессиональных компетенций и навыков, помогаем карьерному продвижению лучших работников. Дополнительным стимулом для повышения профессионализма служат корпоративные конкурсы и программы: „Инженер года“, „Наставник года“, »Мастер года», «Молодой специалист» и »Лучший по профессии». Ежегодно в них участвуют около 800 сотрудников СГОКа», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.