Более 90% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2024 году

«Успех предприятия напрямую зависит от квалификации и вовлеченности наших специалистов, поэтому мы активно поддерживаем развитие их профессиональных компетенций и навыков, помогаем карьерному продвижению лучших работников. Дополнительным стимулом для повышения профессионализма служат корпоративные конкурсы и программы: „Инженер года“, „Наставник года“, »Мастер года», «Молодой специалист» и »Лучший по профессии». Ежегодно в них участвуют около 800 сотрудников СГОКа», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.