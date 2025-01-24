Белгородца в 16 лет признали террористом и экстремистом

Летом редакция Бел.Ру составляла список белгородцев, которые на тот момент находились в списке Росфинмониторинга. На тот момент в перечне было 33 упоминания. За время с публикации материала в него включили волонтёрку Надежду Россинскую*, Сергея Мишенева*, Антона Сычева* и экс-чиновницу Викторию Шинкарук* с её подельником. Сейчас в списке 31 житель региона.