Белгородца в 16 лет признали террористом и экстремистом

Posted 24 января, 15:58
Published 24 января, 15:58
Modified 24 января, 16:00
Updated 24 января, 16:00
В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о признании террористом-экстремистом ещё одного белгородца. Запись датируется 24 января 2025 года.
Речь идёт о 16-летнем Виталии Ивановиче Войтове*. Как указано в перечне, он проживает в городе Губкин Белгородской области. За что именно парня внесли в список — не уточняется. Уточняется, что он родился 26 октября 2008 года.
Летом редакция Бел.Ру составляла список белгородцев, которые на тот момент находились в списке Росфинмониторинга. На тот момент в перечне было 33 упоминания. За время с публикации материала в него включили волонтёрку Надежду Россинскую*, Сергея Мишенева*, Антона Сычева* и экс-чиновницу Викторию Шинкарук* с её подельником. Сейчас в списке 31 житель региона.
Незадолго до этого статус иноагента получил белгородский активист и политик Максим Климов**. В Минюсте пояснили, что Климов выступал против проведения спецоперации на территории Украины, а также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации.
*все перечисленные лица включены в перечень террористов и экстремистов
**признан иноагентом