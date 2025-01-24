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Posted 24 января, 15:58

Published 24 января, 15:58

Modified 24 января, 16:00

Updated 24 января, 16:00

Белгородца в 16 лет признали террористом и экстремистом

Белгородца в 16 лет признали террористом и экстремистом

24 января 2025, 15:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Экстремизм
Список террористов и экстремистов пополнился ещё одним жителем Белгородской области. На это обратили внимание Бел.Ру. Им оказался несовершеннолетний парень.

В Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили о признании террористом-экстремистом ещё одного белгородца. Запись датируется 24 января 2025 года.

Речь идёт о 16-летнем Виталии Ивановиче Войтове*. Как указано в перечне, он проживает в городе Губкин Белгородской области. За что именно парня внесли в список — не уточняется. Уточняется, что он родился 26 октября 2008 года.

Летом редакция Бел.Ру составляла список белгородцев, которые на тот момент находились в списке Росфинмониторинга. На тот момент в перечне было 33 упоминания. За время с публикации материала в него включили волонтёрку Надежду Россинскую*, Сергея Мишенева*, Антона Сычева* и экс-чиновницу Викторию Шинкарук* с её подельником. Сейчас в списке 31 житель региона.

Незадолго до этого статус иноагента получил белгородский активист и политик Максим Климов**. В Минюсте пояснили, что Климов выступал против проведения спецоперации на территории Украины, а также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации.

*все перечисленные лица включены в перечень террористов и экстремистов

**признан иноагентом

Белгородца Максима Климова внесли в список иноагентов
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Политика#Происшествия#Губкин#Экстремизм#Эксклюзив#Школьник#Терроризм#Белгород#Максим Климов
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