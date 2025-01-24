Белгородца Максима Климова внесли в список иноагентов

В мае 2024 года редакция Бел.Ру сообщала о том, что ныне признанный иноагентом белгородец попал в базу розыска МВД из-за того, что возглавлял общественное движение «Штабы Навального», которые признаны экстремистской организацией. С 2021 года на него в России заведено уголовное дело.