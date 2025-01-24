Белгородца Максима Климова внесли в список иноагентов

Posted 24 января, 14:34
Published 24 января, 14:34
Modified 24 января, 14:36
Updated 24 января, 14:36
Белгородского активиста Максима Климова внесли в список иностранных агентов. Запись об этом в соответствующем реестре Министерства юстиции РФ появилась 24 января 2025 года. Он получил номер — №917. Кроме его личных социальных сетей, в реестр попали созданные Климовым медиа «Аполитичность губит», которые сейчас называются «Аполитика».
В министерстве объяснили, что внесли уроженца Белгорода в список из-за его участия в создании и распространении материалов, которые были произведены или связаны с иностранными агентами.
Также в министерстве юстиции сообщили, что Климов распространял ложные сведения о действиях властей в России и выступал против специальной военной операции. В настоящее время он находится за пределами Российской Федерации.
В мае 2024 года редакция Бел.Ру сообщала о том, что ныне признанный иноагентом белгородец попал в базу розыска МВД из-за того, что возглавлял общественное движение «Штабы Навального», которые признаны экстремистской организацией. С 2021 года на него в России заведено уголовное дело.