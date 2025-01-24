Белгородское правительство нашло замену на день, а мэрия ищет организатора фуршетов

Posted 24 января, 15:30
Published 24 января, 15:30
Modified 24 января, 15:30
Updated 24 января, 15:30
Сегодня, 24 января, в областном правительстве прошла акция «День дублёра». Молодёжь примерила роль высокопоставленных чиновников. Среди участников сохранялась лёгкая атмосфера, с шутками о подготовке и случайных казусах.
Студентка мединститута Елизавета Бахмудова стала временным губернатором региона. Она провела оперативное совещание, на котором обсуждались важные вопросы восстановления жилья и компенсации пострадавшим. Дублёры министров также имитировали работу властей, проводили встречи и слушали отчёты.
Целью мероприятия стало не только дать молодёжи шанс почувствовать себя в роли чиновников, но и обучить важным навыкам управления. Несмотря на это, день показал, что для многих такие инициативы могут стать хорошей тренировкой для будущей карьеры в государственной службе.
Подробнее о том, как прошёл День дублёра — в нашем материале.
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