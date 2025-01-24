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Posted 24 января, 15:30

Published 24 января, 15:30

Modified 24 января, 15:30

Updated 24 января, 15:30

Подготовка к оперативному совещанию с участием дублёров

Белгородское правительство нашло замену на день, а мэрия ищет организатора фуршетов

24 января 2025, 15:30
Фото: bel.ru. Подготовка к оперативному совещанию с участием дублёров
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Итоги дня
Молодёжь Белгорода примерила роли чиновников, мэрия выделила 2,3 млн на фуршеты, а в Старом Осколе продают особняк за 55 млн рублей.

Белгородцы в роли губернатора и министров

Сегодня, 24 января, в областном правительстве прошла акция «День дублёра». Молодёжь примерила роль высокопоставленных чиновников. Среди участников сохранялась лёгкая атмосфера, с шутками о подготовке и случайных казусах.

Студентка мединститута Елизавета Бахмудова стала временным губернатором региона. Она провела оперативное совещание, на котором обсуждались важные вопросы восстановления жилья и компенсации пострадавшим. Дублёры министров также имитировали работу властей, проводили встречи и слушали отчёты.

Целью мероприятия стало не только дать молодёжи шанс почувствовать себя в роли чиновников, но и обучить важным навыкам управления. Несмотря на это, день показал, что для многих такие инициативы могут стать хорошей тренировкой для будущей карьеры в государственной службе.

Подробнее о том, как прошёл День дублёра — в нашем материале.

Калиф на час: молодые белгородцы примерили на себя роли губернатора и министров
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Требуется продолжение банкета?

В 2025 году мэрия Белгорода готова потратить 2,3 млн рублей на организацию фуршетов для различных официальных мероприятий и приёма делегаций. Для этого составлены девять разных меню, каждое рассчитано на определённое количество людей, от 480 до 5280 рублей на человека. В меню включены как горячие блюда, салаты, так и спиртные напитки и десерты.

На организацию фуршетов в 2024 году мэрия потратила значительно меньшую сумму — 1,2 млн рублей.

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Особняк за 55 млн рублей: кому мог принадлежать?

В Старом Осколе выставлен на продажу роскошный коттедж за 55 миллионов рублей. Дом площадью почти 2000 кв. м включает зимний сад, бассейн с сауной, спортзал, бильярдную, а также специальные комнаты и беседки на территории, окружённой дубовой рощей. Участок сам по себе занимает 4,3 гектара.

По информации источников, предполагаемым владельцем этого особняка является Константин Клюка, бывший депутат Белгородской областной думы и предприниматель, который возглавлял агропромышленный холдинг «ПРОМАГРО» и создал первый за 30 лет в России льнозавод. В 2022 году Клюка получил гражданство Черногории благодаря инвестициям в недвижимость.

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