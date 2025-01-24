Белгородское правительство нашло замену на день, а мэрия ищет организатора фуршетов

В 2025 году мэрия Белгорода готова потратить 2,3 млн рублей на организацию фуршетов для различных официальных мероприятий и приёма делегаций. Для этого составлены девять разных меню, каждое рассчитано на определённое количество людей, от 480 до 5280 рублей на человека. В меню включены как горячие блюда, салаты, так и спиртные напитки и десерты.