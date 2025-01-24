Белгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенников

Официально сообщаем: работники группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления кодов из СМС-сообщений, не запрашивают по телефону персональные данные и пароли, не используют для переговоров мессенджеры WhatsApp, Telegram и не просят потребителей зайти на Госуслуги по ссылкам, чтобы подтвердить замену счетчика.