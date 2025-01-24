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Posted 24 января, 14:46

Published 24 января, 14:46

Modified 24 января, 14:48

Updated 24 января, 14:48

Белгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенников

Белгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенников

24 января 2025, 14:46
Фото: Изображение Midjourney.
Зоумышленники звонят жителям региона под видом энергетиков и пытаются убедить установить или заменить прибор учета электроэнергии.

При этом требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.

Официально сообщаем: работники группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления кодов из СМС-сообщений, не запрашивают по телефону персональные данные и пароли, не используют для переговоров мессенджеры WhatsApp, Telegram и не просят потребителей зайти на Госуслуги по ссылкам, чтобы подтвердить замену счетчика.

Фото: Белгородэнерго

Интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Будьте бдительны! Не дайте мошенникам вас обмануть!

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Горячая линия#Белгородэнерго#Госуслуги#Счетчик#Персональные данные#Мошенники#Энергетики#Прибор учета#Белгород#Россети
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