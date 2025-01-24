Белгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенников

Posted 24 января, 14:46
Published 24 января, 14:46
Modified 24 января, 14:48
Updated 24 января, 14:48
При этом требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.
Официально сообщаем: работники группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления кодов из СМС-сообщений, не запрашивают по телефону персональные данные и пароли, не используют для переговоров мессенджеры WhatsApp, Telegram и не просят потребителей зайти на Госуслуги по ссылкам, чтобы подтвердить замену счетчика.
Интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).
Будьте бдительны! Не дайте мошенникам вас обмануть!