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Posted 24 января, 17:15

Published 24 января, 17:15

Modified 24 января, 17:15

Updated 24 января, 17:15

Белгородки жалуются на питание в перинатальном центре на Харгоре

«А где мясо?» Новоиспечённых мам удивила диета в перинатальном центре Белгорода

24 января 2025, 17:15
Фото: 1MI.

Белгородки жалуются на питание в перинатальном центре на Харгоре

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Новости Белгорода
Белгородок не устраивает питание рожениц в перинатальном центре по улице Архиерейской. Однако главврач ответил, что в учреждении соблюдаются все нормы.

Белгородка пожаловалась в Сети на питание в перинатальном центре по улице Архиерейской. По её словам, в медицинском учреждении в настоящее время лежит её родственница, которая и поделилась с ней фотографиями питания.

«Как можно так кормить женщину, которая кормит грудью ребенка? Ещё и еду не всю передают, якобы нельзя кормящей, назад отправляют. Хотя там ничего такого запрещённого нет! А то, что они там дают, это нормально, по их мнению? Каша, в которой нет ни куска мяса, борщ, в который родственница попросила кинуть картошки, потому что там одна вода и капуста», — рассказала о больничном обеде жительница региона.

Женщина также отметила, что в 2017 году питание в роддоме было лучше. «Никто не говорит, что нужен салат „Цезарь“ и стейк, но это наглость какая-то кормить так женщин», — добавила белгородка.

Ещё несколько девушек поддержали жительницу, но исполняющий обязанности главврача клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Прибылов отметил, что беременных и недавно родивших кормят в соответствии с нормами. По его словам, в больнице созданы семидневные меню с соединением стандартных диет, которые обеспечивают сбалансированное питание.

Медик также добавил, что за питанием пациентов тщательно следят, а лечебное меню отличается от привычного и не учитывает предпочтения пациентов.

Питание пациенток в перинатальном центре
Питание пациенток в перинатальном центре
Питание пациенток в перинатальном центре. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Не слишком сбалансированно: белгородцы оказались далеки от здорового питания
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#Александра Склярова#Больница#Новости Белгорода#Питание#Белгород#Роддом
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