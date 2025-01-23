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Posted 23 января, 12:01

Published 23 января, 12:01

Modified 23 января, 12:03

Updated 23 января, 12:03

На реконструкцию трёх скверов в Белгороде потратят более 100 млн рублей

Завершая серию: в Белгороде благоустроят ещё и «Комсомольский сквер»

23 января 2025, 12:01
Фото: 1MI.

На реконструкцию трёх скверов в Белгороде потратят более 100 млн рублей

Сюжет
Благоустройство
Городские власти серьёзно взялись за общественные пространства на Харьковской горе. «Комсомольский сквер» станет третьим, который они планируют переделать.

Власти Белгорода ищут подрядчика для благоустройства «Комсомольского сквера». Он находится в районе дома №47 по Щорса и ведёт к гимназии №15. Данный сквер станет третьим в серии из тех, что планируют реконструировать в ближайшее время. Ранее мы писали также о сквере на бульваре 1-го Салюта и сквере возле Храма Почаевской иконы Божьей матери. Все три находятся на Харьковской горе, на них суммарно потратят более 100 млн рублей.

Конкретно на «Комсомольский» уйдёт 37,8 млн. Виды работ на нём от «собратьев» не отличаются: нужно выполнить демонтаж, установить бортовые камни, отремонтировать тротуар, обновить детские и спортивные площадки и озеленение. Исполнителя, который будет этим заниматься, определят 30 января.

Территория, которую собираются благоустроить
Территория, которую собираются благоустроить. Фото: документы контракта с сайта госзакупок
Тротуар на 30 миллионов: на Харгоре в Белгороде возьмутся переделывать ещё один сквер
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#Валерия Колесникова#Благоустройство#Реконструкция#Сквер#Новости Белгорода#Харьковская гора#Белгород#Комсомольский сквер
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