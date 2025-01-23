Завершая серию: в Белгороде благоустроят ещё и «Комсомольский сквер»

Власти Белгорода ищут подрядчика для благоустройства «Комсомольского сквера». Он находится в районе дома №47 по Щорса и ведёт к гимназии №15. Данный сквер станет третьим в серии из тех, что планируют реконструировать в ближайшее время. Ранее мы писали также о сквере на бульваре 1-го Салюта и сквере возле Храма Почаевской иконы Божьей матери. Все три находятся на Харьковской горе, на них суммарно потратят более 100 млн рублей.