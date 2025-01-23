Завершая серию: в Белгороде благоустроят ещё и «Комсомольский сквер»

Posted 23 января, 12:01
Published 23 января, 12:01
Modified 23 января, 12:03
Updated 23 января, 12:03
Власти Белгорода ищут подрядчика для благоустройства «Комсомольского сквера». Он находится в районе дома №47 по Щорса и ведёт к гимназии №15. Данный сквер станет третьим в серии из тех, что планируют реконструировать в ближайшее время. Ранее мы писали также о сквере на бульваре 1-го Салюта и сквере возле Храма Почаевской иконы Божьей матери. Все три находятся на Харьковской горе, на них суммарно потратят более 100 млн рублей.
Конкретно на «Комсомольский» уйдёт 37,8 млн. Виды работ на нём от «собратьев» не отличаются: нужно выполнить демонтаж, установить бортовые камни, отремонтировать тротуар, обновить детские и спортивные площадки и озеленение. Исполнителя, который будет этим заниматься, определят 30 января.