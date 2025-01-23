bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 09:04

Published 23 января, 09:04

Modified 23 января, 09:04

Updated 23 января, 09:04

Предполагаемый внешний вид подземного перехода после установки изображений

«Зал славы» известных белгородцев появится в одном из подземных переходов

23 января 2025, 09:04
Фото: мэрия Белгорода. Предполагаемый внешний вид подземного перехода после установки изображений

Изображения белгородских спортсменов появятся в подземке на «Стадионе»

Сюжет
Новости Белгорода
Рисунки известных белгородцев будут смонтированы на стенах коридора в подземном переходе. Работы обещают выполнить за месяц.

Изображения белгородских спортсменов появятся в подземном переходе на остановке «Стадион». Проект рисунков, которые могут украсить подземку в ближайшее время, уже показали в пресс-службе администрации областного центра.

Так, на изображениях высотой в 1,6 метра «разместят» 17 известных спортсменов, которые родились или выросли в Белгородской области. Количество рисунков будет аналогичным.

На плакатах изобразят Светлану Хоркину, Сергея Тетюхина, Евгения Тищенко и других белгородских спортсменов.

Полотна выполнят на органическом стекле с помощью ультрафиолетовой печати, а установят их на двух стенах подземного перехода, образующих коридор.

Все работы планируется завершить к марту текущего года.

Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе "Стадиона"
Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе «Стадиона»
Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе «Стадиона»
Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе "Стадиона"
Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе «Стадиона»
Часть изображений со спортсменами, которые планируют установить в подземном переходе "Стадиона". Фото: мэрия Белгорода
Из личной неприязни: белгородца, сломавшего камеру наблюдения на «Стадионе», нашли
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском микрорайоне решили построить храм вместо стадиона?Когда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ
#Александра Склярова#Город#Спортсмены#Новости Белгорода#Стадион#Подземный переход#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика