«Зал славы» известных белгородцев появится в одном из подземных переходов

Posted 23 января, 09:04
Published 23 января, 09:04
Modified 23 января, 09:04
Updated 23 января, 09:04
Изображения белгородских спортсменов появятся в подземном переходе на остановке «Стадион». Проект рисунков, которые могут украсить подземку в ближайшее время, уже показали в пресс-службе администрации областного центра.
Так, на изображениях высотой в 1,6 метра «разместят» 17 известных спортсменов, которые родились или выросли в Белгородской области. Количество рисунков будет аналогичным.
На плакатах изобразят Светлану Хоркину, Сергея Тетюхина, Евгения Тищенко и других белгородских спортсменов.
Полотна выполнят на органическом стекле с помощью ультрафиолетовой печати, а установят их на двух стенах подземного перехода, образующих коридор.
Все работы планируется завершить к марту текущего года.