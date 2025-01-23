ВСУ пытались прорваться на участках неподалёку от границы с Белгородской областью

Posted 23 января, 08:01
Published 23 января, 08:01
Modified 23 января, 08:02
Updated 23 января, 08:02
Украинские диверсионно-разведовательные группы пытались прорвать полосу обороны ВС РФ на границе Харьковской области. ВСУ планировали провести боевые действия сразу на трёх участках в районе Волчанска, однако им удалось помешать.
Как рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, одна из ДРГ случайно раскрыла своё местоположение, что привело к большим потерям с их стороны и вынудило их вернуться вглубь района на прошлые позиции.
Сообщается, что украинские группы, которые планировали прорвать линию обороны, были небольшими — примерно по пять человек, — но с хорошим вооружением. Действовали они скрытно, поэтому обнаружить удалось только одно объединение, которое само и допустило оплошность, выйдя на видимую ВС РФ территорию.
В качестве отвлечения ВСУ стреляли по российским позициям и направляли на них беспилотники.
Известно, что среди устранённых бойцов противника были и офицеры.