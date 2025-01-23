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Posted 23 января, 08:01

Published 23 января, 08:01

Modified 23 января, 08:02

Updated 23 января, 08:02

ВСУ попытались отыграться у Волчанска

ВСУ пытались прорваться на участках неподалёку от границы с Белгородской областью

23 января 2025, 08:01
Фото: 1MI. ВСУ попытались отыграться у Волчанска

Украинские ДРГ пытались прорвать линию обороны у Волчанска, но потерпели неудачу

Сюжет
СВО
Российские военнослужащие уничтожили украинскую ДРГ, которая двигалась в сторону их позиций в Харьковской области.

Украинские диверсионно-разведовательные группы пытались прорвать полосу обороны ВС РФ на границе Харьковской области. ВСУ планировали провести боевые действия сразу на трёх участках в районе Волчанска, однако им удалось помешать.

Как рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, одна из ДРГ случайно раскрыла своё местоположение, что привело к большим потерям с их стороны и вынудило их вернуться вглубь района на прошлые позиции.

Сообщается, что украинские группы, которые планировали прорвать линию обороны, были небольшими — примерно по пять человек, — но с хорошим вооружением. Действовали они скрытно, поэтому обнаружить удалось только одно объединение, которое само и допустило оплошность, выйдя на видимую ВС РФ территорию.

В качестве отвлечения ВСУ стреляли по российским позициям и направляли на них беспилотники.

Известно, что среди устранённых бойцов противника были и офицеры.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Харьковская область#Прорыв#СВО#ДРГ#Линия обороны
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