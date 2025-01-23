ВСУ пытались прорваться на участках неподалёку от границы с Белгородской областью

Сообщается, что украинские группы, которые планировали прорвать линию обороны, были небольшими — примерно по пять человек, — но с хорошим вооружением. Действовали они скрытно, поэтому обнаружить удалось только одно объединение, которое само и допустило оплошность, выйдя на видимую ВС РФ территорию.