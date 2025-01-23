bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:37

Published 23 января, 07:37

Modified 23 января, 07:39

Updated 23 января, 07:39

Часто под обстрел попадает жильё

ВСУ нанесли новые удары по Белгородской области. Что известно?

23 января 2025, 07:37
Фото: 1MI. Часто под обстрел попадает жильё

ВСУ ударили по Белгородской области больше 100 раз за день

Сюжет
Обстрел
В минувшую среду ВСУ атаковали семь районов. Раненых нет, но есть разрушения — о них сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Больше всего ущерба вследствие атак зафиксировали в Грайворонском округе. В муниципалитете после 34 ударов ВСУ пострадали пять домовладений, одна постройка, два авто и ЛЭП.

По Белгородскому району ВСУ пытались ударить 15 беспилотниками, из-за чего полуразрушены оказались частный дом и газовая труба.

Два сельскохозяйственных предприятия попали под удар шести БПЛА в Борисовском районе, а в Шебекинском округе вследствие 21 удара ущерб нанесён складу и двум машинам.

В Валуйском округе и Волоконовском районе зафиксировали по шесть атак, а в Краснояружском районе — 24. В этих населённых пунктах обошлось без последствий на земле.

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородском районе и Грайворонском округе
Узнать подробнее
Читайте также:
20 белгородцев остаются в больницах: один — в реанимации, другого отправят в МосквуНочью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом вырослоВ Белгороде и районе были слышны взрывы: произошёл пожар, есть разрушения
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика