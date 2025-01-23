ВСУ нанесли новые удары по Белгородской области. Что известно?

Posted 23 января, 07:37
Published 23 января, 07:37
Modified 23 января, 07:39
Updated 23 января, 07:39
Больше всего ущерба вследствие атак зафиксировали в Грайворонском округе. В муниципалитете после 34 ударов ВСУ пострадали пять домовладений, одна постройка, два авто и ЛЭП.
По Белгородскому району ВСУ пытались ударить 15 беспилотниками, из-за чего полуразрушены оказались частный дом и газовая труба.
Два сельскохозяйственных предприятия попали под удар шести БПЛА в Борисовском районе, а в Шебекинском округе вследствие 21 удара ущерб нанесён складу и двум машинам.
В Валуйском округе и Волоконовском районе зафиксировали по шесть атак, а в Краснояружском районе — 24. В этих населённых пунктах обошлось без последствий на земле.