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Posted 23 января, 11:55

Published 23 января, 11:55

Modified 23 января, 11:57

Updated 23 января, 11:57

Ранен ещё один мирный житель

ВСУ нанесли массированный удар? Один человек пострадал под Белгородом

23 января 2025, 11:55
Фото: 1MI. Ранен ещё один мирный житель

Мирный житель ранен в Белгородской области после атаки дрона

Сюжет
Обстрел
За полдня украинские бойцы ударили сразу по пяти районам Белгородской области. Пострадал человек, есть разрушения.

Украинский FPV-дрон ударил по ехавшей легковушке на трассе Октябрьский — Малиновка в Белгородском районе. Травмы получил водитель: мужчину с рассечённой из-за осколка ногой доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

В первую половину 23 января ВСУ атаковали ещё четыре муниципалитета, однако в них удалось избежать потерпевших. Так, на домовладение в селе Графовка Краснояружского района сбросили взрывчатку: из-за этого в доме выбило окна, пробило кровлю и крышу. Ущерб нанесли и хозпостройке. Из-за другой атаки в том же районе в Прилесье загорелся частный дом.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая возле двух частных домов сдетонировал дрон. Различные повреждения зафиксировали не только в зданиях, но и в припаркованном вблизи автомобиле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сельхозпредприятие пострадало в селе Белянка Шебекинского округа, а один жилой дом — в селе Тишанка Волоконовского района.

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