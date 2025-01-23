ВСУ нанесли массированный удар? Один человек пострадал под Белгородом

В первую половину 23 января ВСУ атаковали ещё четыре муниципалитета, однако в них удалось избежать потерпевших. Так, на домовладение в селе Графовка Краснояружского района сбросили взрывчатку: из-за этого в доме выбило окна, пробило кровлю и крышу. Ущерб нанесли и хозпостройке. Из-за другой атаки в том же районе в Прилесье загорелся частный дом.