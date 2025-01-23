ВСУ нанесли массированный удар? Один человек пострадал под Белгородом

Posted 23 января, 11:55
Published 23 января, 11:55
Modified 23 января, 11:57
Updated 23 января, 11:57
Украинский FPV-дрон ударил по ехавшей легковушке на трассе Октябрьский — Малиновка в Белгородском районе. Травмы получил водитель: мужчину с рассечённой из-за осколка ногой доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
В первую половину 23 января ВСУ атаковали ещё четыре муниципалитета, однако в них удалось избежать потерпевших. Так, на домовладение в селе Графовка Краснояружского района сбросили взрывчатку: из-за этого в доме выбило окна, пробило кровлю и крышу. Ущерб нанесли и хозпостройке. Из-за другой атаки в том же районе в Прилесье загорелся частный дом.
В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая возле двух частных домов сдетонировал дрон. Различные повреждения зафиксировали не только в зданиях, но и в припаркованном вблизи автомобиле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сельхозпредприятие пострадало в селе Белянка Шебекинского округа, а один жилой дом — в селе Тишанка Волоконовского района.