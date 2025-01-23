В России знаменитости не поддерживают движение бодипозитива и предпочитают худеть

Более того, выяснилось, что те, кто ранее поддерживал бодипозитив, начали ощущать себя еще более позитивно, наблюдая за потерей лишнего веса. В прошлом году в России начали производство отечественного препарата для лечения ожирения. Он создан на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» выпускает его под названием «Велгия» и поставляет в российские аптеки в рамках стратегии импортозамещения. Данный препарат предназначен для пациентов с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа.