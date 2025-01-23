В России знаменитости не поддерживают движение бодипозитива и предпочитают худеть

Posted 23 января, 13:06
Published 23 января, 13:06
Modified 23 января, 13:06
Updated 23 января, 13:06
Каждый человек неповторим и заслуживает того, чтобы его принимали и уважали вне зависимости от внешних данных, в том числе от фигуры. Однако если существует возможность стать лучше, приблизиться к своему идеалу, то почему бы не воспользоваться этим?
Примерами могут служить многие известные личности. Так, певица Полина Гагарина похудела на сорок килограммов. В свои 37 лет артистка выглядит значительно моложе, чем в молодости. Комедийная актриса Ольга Картункова также впечатляюще преобразилась, сбросив 84 килограмма. Примечательно, что её уникальная харизма при этом нисколько не пострадала. Даже возрастная артистка эстрады Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном смогла избавиться от почти сорока лишних килограммов, пишет 56orb.ru.
Более того, выяснилось, что те, кто ранее поддерживал бодипозитив, начали ощущать себя еще более позитивно, наблюдая за потерей лишнего веса. В прошлом году в России начали производство отечественного препарата для лечения ожирения. Он создан на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» выпускает его под названием «Велгия» и поставляет в российские аптеки в рамках стратегии импортозамещения. Данный препарат предназначен для пациентов с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа.
Как отметила российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина, она понимает, что необходимо стараться поддерживать свое тело в форме. Однако при её занятости сложно найти время для посещения спортзала. Соблюдать диету при таком плотном графике также не всегда получается.
Актриса рассказала, что у нее, как и у многих других людей, есть потребность иногда расслабиться в перерывах между напряженной работой и, конечно, вкусно поесть. Поэтому она не исключает, что со временем ей, как и многим публичным (да и непубличным) людям, придется искать новые способы сохранения стройной фигуры.