В РФ появились удобные онлайн-сервисы для автолюбителей

Деятельность таких сервисов направлена в первую очередь на обеспечение гарантии удобства и безопасности, а также дополнительных возможностей для владельцев премиальных внедорожников, которым требуется актуальная информация о состоянии авто в любое время и в любом месте. Непосредственно в момент движения подобная онлайн-навигация информирует о плотности трафика на автодорогах, о пробках, о погоде. Умная программа также является для автомобилистов источником напоминаний о сроках ближайшего техобслуживания или о необходимости проведения плановых работ в официальном дилерском центре.