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Posted 23 января, 17:32

Published 23 января, 17:32

Modified 23 января, 17:32

Updated 23 января, 17:32

В РФ появились удобные онлайн-сервисы для автолюбителей

В РФ появились удобные онлайн-сервисы для автолюбителей

23 января 2025, 17:32
Фото: Изображение Midjourney.
На российском авторынке после ухода некоторых западных и европейских фирм возникли ниши для компаний, чьи технологии не только не уступают конкурентам, но даже превосходят их.

Очевидно, что любой обладатель премиального автомобиля нуждается в максимально надежных и удобных онлайн-сервисах, функционал которых подразумевает много дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния машины. Об этом информирует NewsNN.

Достать из кармана смартфон и через него использовать различные функции автомобиля, а также получать важную информацию — такие возможности обеспечивает система онлайн-сервисов на авторынке. Это — BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX).

Так, в системе EXEED Connect, помимо возможности дистанционного управления опциями автомобиля, через приложение (запуск двигателя, включение климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), клиенты получают информацию о пробеге, о среднем расходе топлива, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.

Деятельность таких сервисов направлена в первую очередь на обеспечение гарантии удобства и безопасности, а также дополнительных возможностей для владельцев премиальных внедорожников, которым требуется актуальная информация о состоянии авто в любое время и в любом месте. Непосредственно в момент движения подобная онлайн-навигация информирует о плотности трафика на автодорогах, о пробках, о погоде. Умная программа также является для автомобилистов источником напоминаний о сроках ближайшего техобслуживания или о необходимости проведения плановых работ в официальном дилерском центре.

В современном мире наличие онлайн-сервисов для автомобилей, особенно премиальных, — давно не роскошь, а необходимый стандарт. Ведь от этих сервисов зависят безопасность и оптимизация использования транспортного средства. Остается только определить для себя наиболее подходящий вариант: не просто несущий множество дополнительных возможностей, а дающий водителю доступ к полному контролю за своим авто.

#Авто
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