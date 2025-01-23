В Почте России рассказали о новых сервисах и цифровой трансформации компании

Михаил Волков подчеркнул, что почта уже не просто оператор связи, а важный центр услуг, объединяющий население и страну. По его мнению, в 2024 году компания добилась существенных успехов, ускоряя обслуживание и предлагая больше полезных услуг клиентам, облегчая работу сотрудников. В следующем году курс на преобразования будет продолжен, добавил он.