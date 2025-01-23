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Posted 23 января, 17:27

Published 23 января, 17:27

Modified 23 января, 17:29

Updated 23 января, 17:29

В Почте России рассказали о новых сервисах и цифровой трансформации компании

В Почте России рассказали о новых сервисах и цифровой трансформации компании

23 января 2025, 17:27
Фото: Пресс-служба Почты России.
В Почте России подвели итоги работы за прошедший год. Генеральный директор компании Михаил Волков отметил значительный прогресс в цифровой трансформации почтового сервиса, а также в улучшении условий для пользователей и работников.

Одним из ключевых достижений стало трехкратное ускорение процесса выдачи отправлений по сравнению с обычной проверкой документов. Достичь этого удалось за счет внедрения QR-идентификации, которой к концу года воспользовались шесть миллионов клиентов. Более тысячи отделений почты были оборудованы зонами самообслуживания, где люди могли отправлять письма и посылки без помощи сотрудников, пишут «Новые Известия».

Также были обновлены мобильное приложение и веб-сайт компании. Теперь оформление подписки, переводы и отправка открыток доступны в одном окне. Новыми функциями воспользовались 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей сайта.

Почта России расширила международные финансовые услуги, наладив обмен денежными переводами с 17 странами, такими как Кипр, Греция и Турция.

В течение прошлого года компания продолжала сотрудничество с маркетплейсами. В 22 тысячах отделений теперь можно забрать заказы с «Яндекс.Маркета», в 32 тысячах — с Ozon. В партнерстве с Wildberries было открыто более шести тысяч пунктов выдачи.

Компания также обработала около 350 тысяч бесплатных посылок для военных и доставила свыше 600 тысяч отправлений жителей приграничных областей. Для корпоративных клиентов был упрощен процесс подключения через электронную оферту. Совместно с ОАО «РЖД» был запущен сервис доставки крупногабаритных отправлений по почтовым вагонам, что ускорило логистику.

Почта России продолжает переводить отправления в цифровой формат, создавая надежную коммуникацию между государством, бизнесом и гражданами. Объем электронных заказных и гибридных писем увеличился на 14% и составил 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных писем, а также оплаченных электронными марками варьировалась от 48,5% до 50,5% от общего объема корреспонденции. Более тысячи компаний подключились к услуге электронных заказных писем.

В 2024 году благодаря сотрудничеству с Минтрудом и Социальным фондом, маломобильные граждане получили почти 187 тысяч технических средств реабилитации через Почту России.

Михаил Волков подчеркнул, что почта уже не просто оператор связи, а важный центр услуг, объединяющий население и страну. По его мнению, в 2024 году компания добилась существенных успехов, ускоряя обслуживание и предлагая больше полезных услуг клиентам, облегчая работу сотрудников. В следующем году курс на преобразования будет продолжен, добавил он.

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