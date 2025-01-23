bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 08:44

Published 23 января, 08:44

Modified 23 января, 13:36

Updated 23 января, 13:36

Со вчерашнего вечера не могут найти 9-летнюю девочку в Курской области

В Курской области при загадочных обстоятельствах пропала 9-летняя девочка

23 января 2025, 08:44
Фото: 1MI. Со вчерашнего вечера не могут найти 9-летнюю девочку в Курской области

В Курской области 100 человек ищут 9-летнюю девочку

Сюжет
Черноземье
Девочка ушла к подруге, но домой не вернулась. Развёрнут штаб поиска, в нём участвует около 100 человек.

В Железногорске Курской области поисковый отряд «Лиза Алерт» развернул штаб для поиска пропавшей 9-летней девочки. Ребёнок не вернулся домой вечером 22 января от подружки, а телефон остался дома, пишут «Курские известия».

В поисках задействованы сотрудники полиции, МЧС, работники администрации, волонтёры, а также представители муниципальных учреждений и общественных организаций. Около 100 человек участвуют в прочёсывании территории с ночи.

Штаб организован в лицее № 5 на улице Курская, 21. Все желающие могут присоединиться к поискам.

Если вы видели пропавшего ребёнка или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8-919-130-97-60 (Следственный комитет), 2-64-55, 8-999-381-30-52 или 102.

Обновлено в 16:35: девочку нашли живой, ей ничего не угрожает.

Тем временем в Белгородской области продолжаются поиски 27-летнего жителя Нового Оскола, пропавшего 27 ноября 2024 года. Мужчина высокого роста, худощавого телосложения, с тёмными волосами, бородой и зелёными глазами. В день исчезновения он был одет в чёрную одежду.

В Белгородской области почти два месяца ищут молодого мужчину в чёрном
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец загадочно пропал сразу после новогодних праздниковВ Белгородской области ищут пенсионера, чья фамилия созвучна с одним из районовПропавшего в Белгородской области 16-летнего парня нашли
#Анна Селищева#Происшествия#Курская область#Лиза Алерт#Черноземье#Пропал ребёнок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика