В Курской области при загадочных обстоятельствах пропала 9-летняя девочка

Posted 23 января, 08:44
Published 23 января, 08:44
Modified 23 января, 13:36
Updated 23 января, 13:36
В Железногорске Курской области поисковый отряд «Лиза Алерт» развернул штаб для поиска пропавшей 9-летней девочки. Ребёнок не вернулся домой вечером 22 января от подружки, а телефон остался дома, пишут «Курские известия».
В поисках задействованы сотрудники полиции, МЧС, работники администрации, волонтёры, а также представители муниципальных учреждений и общественных организаций. Около 100 человек участвуют в прочёсывании территории с ночи.
Штаб организован в лицее № 5 на улице Курская, 21. Все желающие могут присоединиться к поискам.
Если вы видели пропавшего ребёнка или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8-919-130-97-60 (Следственный комитет), 2-64-55, 8-999-381-30-52 или 102.
Обновлено в 16:35: девочку нашли живой, ей ничего не угрожает.
Тем временем в Белгородской области продолжаются поиски 27-летнего жителя Нового Оскола, пропавшего 27 ноября 2024 года. Мужчина высокого роста, худощавого телосложения, с тёмными волосами, бородой и зелёными глазами. В день исчезновения он был одет в чёрную одежду.