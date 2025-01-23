В Белгородской области стало ещё больше бешеных животных: где стоит быть осторожнее?

В Белгородской области за 2024 год зарегистрировали 50 случаев бешенства среди животных, что на 17 больше, чем в 2023-м. Половина заражённых — домашние питомцы (кошки и собаки), чуть больше трети — дикие животные и около 15% — сельскохозяйственные.