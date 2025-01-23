В Белгородской области стало ещё больше бешеных животных: где стоит быть осторожнее?

Posted 23 января, 12:30
Published 23 января, 12:30
Modified 23 января, 12:32
Updated 23 января, 12:32
Белгородские вирусологи выявили бешенство в патологическом материале от собаки из Волоконовского района. Из десяти исследованных образцов с начала 2025 года это уже шестой случай заболевания.
Ранее бешенство зафиксировали у трёх собак и двух кошек. Животных привезли из Алексеевского, Грайворонского и Губкинского округов.
Напомним, что около месяца назад в населённых пунктах Красногвардейского, Корочанского и Волоконовского районов ввели карантин на два месяца из-за случаев заражения бешенством. Осенью в Вейделевском и Корочанском районе фиксировали случаи бешенства крупного рогатого скота.
В Белгородской области за 2024 год зарегистрировали 50 случаев бешенства среди животных, что на 17 больше, чем в 2023-м. Половина заражённых — домашние питомцы (кошки и собаки), чуть больше трети — дикие животные и около 15% — сельскохозяйственные.
Больных выявили в различных районах региона, наибольшее число случаев зафиксировали в Вейделевском и Волоконовском районах.
Регулярная вакцинация остаётся единственной эффективной мерой профилактики этой смертельно опасной болезни.