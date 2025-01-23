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Posted 23 января, 07:14

Published 23 января, 07:14

Modified 23 января, 07:16

Updated 23 января, 07:16

В прошлом году гражданства лишились 27 человек

В Белгородской области стали чаще лишать российского гражданства

23 января 2025, 07:14
Фото: 1MI. В прошлом году гражданства лишились 27 человек
В 2024 году 27 белгородцев лишили российского гражданства. Это в девять раз больше, чем в предыдущем году.

В 2024 году в Белгородской области количество случаев лишения гражданства РФ увеличилось в девять раз. Сведения о лишении российского гражданства в регионе редакция Go31 получила от местного управления МВД.

В 2022 году один житель Белгородской области лишился российского гражданства. В 2023 году таких случаев стало уже три. А в 2024 году аннулирование гражданства затронуло 27 человек.

Среди лишившихся гражданства были жители Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов, а также Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского и Ракитянского районов.

«Главной причиной прекращения российского гражданства стало предоставление заведомо ложной информации об обязательстве соблюдать Конституцию и законы России. В ряде случаев это сопровождалось совершением преступлений», — сообщили в региональном управлении полиции.
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Ранее в Белгороде полиция провела рейд на местном овощном рынке, проверив иностранцев. В ходе операции выявлены несколько нарушений закона: составлены шесть протоколов, среди которых нарушения работы без документов, нарушения правил въезда и пребывания, а также отсутствие регистрации или удостоверения личности. Правоохранители сообщили, что такие рейды продолжатся.

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В 2019 году в Белгородской области лишили гражданства уроженку одной из стран Центральной Азии. Женщина, ставшая гражданкой РФ в 2009 году, получила восьмилетний тюремный срок в 2019-м за продажу наркотиков. После отбывания наказания её депортируют на родину.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Мигранты#Белгород#Российское гражданство#Лишение гражданства
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