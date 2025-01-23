В Белгородской области стали чаще лишать российского гражданства

Ранее в Белгороде полиция провела рейд на местном овощном рынке, проверив иностранцев. В ходе операции выявлены несколько нарушений закона: составлены шесть протоколов, среди которых нарушения работы без документов, нарушения правил въезда и пребывания, а также отсутствие регистрации или удостоверения личности. Правоохранители сообщили, что такие рейды продолжатся.