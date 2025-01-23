Тротуар на 30 миллионов: на Харгоре в Белгороде возьмутся переделывать ещё один сквер

Кроме того, на горе планируют построить велодорожку по улицам Губкина и проспекту Ватутина. Она должна будет встроиться в уже существующую сеть дорог, соединив тем самым знакомые белгородским велосипедистам маршруты. Зону для велолюбителей организуют на главной городской набережной.