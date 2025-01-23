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Posted 23 января, 10:38

Published 23 января, 10:38

Modified 23 января, 10:40

Updated 23 января, 10:40

Сквер на бульваре 1-го Салюта в Белгороде планируют реконструировать

Тротуар на 30 миллионов: на Харгоре в Белгороде возьмутся переделывать ещё один сквер

23 января 2025, 10:38
Фото: bel.ru.

Сквер на бульваре 1-го Салюта в Белгороде планируют реконструировать

Сюжет
Благоустройство
Новый год, новые скверы. Обновят ещё один, опять на Харьковской горе. За что такие траты?

Администрация Белгорода опубликовала на сайте государственных закупок контракт на благоустройство сквера по бульвару 1-го Салюта. Он находится на Харьковской горе, недалеко от кинотеатра «Русич». Здесь же осенью 2024 года украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Подрядчика будут искать до 29 января. Он должен будет выполнить подготовительные работы, выложить тротуар из плитки, установить бордюры, положить бесшовное резиновое покрытие и озеленить территорию. За всё это власти готовы заплатить 30,5 млн рублей.

Ещё один сквер на Харгоре планируют реконструировать возле Храма Почаевской иконы Божьей матери. На это потратят 40,8 млн рублей. Ещё 28,8 млн направят на обустройство прибрежной зоны Везёлки у НИУ «БелГУ».

Кроме того, на горе планируют построить велодорожку по улицам Губкина и проспекту Ватутина. Она должна будет встроиться в уже существующую сеть дорог, соединив тем самым знакомые белгородским велосипедистам маршруты. Зону для велолюбителей организуют на главной городской набережной.

Территория, которую собираются благоустроить
Территория, которую собираются благоустроить. Фото: документы контракта с сайта госзакупок
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#Валерия Колесникова#Благоустройство#Госзакупки#Сквер#Харьковская гора#Озеленение#Белгород
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