Торговый дом «Приосколье» сменил гендиректора. Грядёт продажа?

Posted 23 января, 08:59
Published 23 января, 08:59
Modified 23 января, 09:05
Updated 23 января, 09:05
Агрохолдинг «Приосколье» сменил руководителя в своём торговом доме. Вместо Николая Дубины, который проработал в должности 14 лет, пришла Татьяна Демяненко.
Ранее обсуждалось, что активы «Приосколья» может приобрести структура бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва». Сумму сделки оценивали до 50 млрд рублей. Однако официальной информации о продаже на сегодня не поступало.
Данных об учредителя ТД «Приосколье» в открытом доступе нет. Головной компанией владеет бизнесмен Геннадий Бобрицкий, которого объявили в розыск после побега из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве.
Агрохолдинг основан Бобрицким при поддержке экс-губернатора Евгения Савченко в 2003 году на базе птицефабрики. В него входит четыре мясоперерабатывающих завода и 16 кормовых площадок. Бобрицкий ушёл с должности гендиректора УК «Приосколье» в 2023 году. По итогам того года чистая прибыль выросла до 15,5 млрд рублей.