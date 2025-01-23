Торговый дом «Приосколье» сменил гендиректора. Грядёт продажа?

Агрохолдинг основан Бобрицким при поддержке экс-губернатора Евгения Савченко в 2003 году на базе птицефабрики. В него входит четыре мясоперерабатывающих завода и 16 кормовых площадок. Бобрицкий ушёл с должности гендиректора УК «Приосколье» в 2023 году. По итогам того года чистая прибыль выросла до 15,5 млрд рублей.