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Posted 23 января, 06:34

Published 23 января, 06:34

Modified 23 января, 06:36

Updated 23 января, 06:36

Некоторые белгородцы могут не переживать из-за поверки счётчиков

Снова отсрочка? Какую меру поддержки продлили белгородцам

23 января 2025, 06:34
Фото: 1MI. Некоторые белгородцы могут не переживать из-за поверки счётчиков

Жителям белгородского приграничья вновь отсрочили поверку счётчиков

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Новости Белгорода
Белгородцев снова решили порадовать отсрочкой поверки счётчиков. Такое решение областное правительство приняло во время очередного заседания.

Жителям Белгородской области решили продлить одну из мер соцподдержки: до 1 мая текущего года им отсрочили поверку счётчиков.

Однако коснётся она всего восьми районов, среди которых находятся областной центр, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа, а также Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский районы.

Пока этот перенос сроков действует, белгородцам не придут никакие штрафы.

Добавим, что в первый раз поверку счётчиков отсрочили ещё в марте 2024 года — тогда срок был тоже до 1 мая. Однако в июле меру снова решили продлить — до осени.

О том, как воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков, редакция Бел.Ру писала здесь.

Как белгородцам воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Счётчики#Новости Белгорода#Поверка#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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