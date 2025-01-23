Снова отсрочка? Какую меру поддержки продлили белгородцам

Posted 23 января, 06:34
Published 23 января, 06:34
Modified 23 января, 06:36
Updated 23 января, 06:36
Жителям Белгородской области решили продлить одну из мер соцподдержки: до 1 мая текущего года им отсрочили поверку счётчиков.
Однако коснётся она всего восьми районов, среди которых находятся областной центр, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа, а также Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский районы.
Пока этот перенос сроков действует, белгородцам не придут никакие штрафы.