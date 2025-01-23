РПН просит «Белгородские молочные фермы» возместить ущерб почти на 10 млн

Напомним, что осенью 2024 года Росприроднадзор потребовал от ООО «Белгородские молочные продукты» заплатить 4,7 млн рублей за незаконную добычу подземных вод в 2022 году. Компания использовала ресурсы без лицензии в период с февраля по сентябрь, что привело к ущербу. В случае отказа от добровольного возмещения, средства будут взысканы через суд.