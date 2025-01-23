РПН просит «Белгородские молочные фермы» возместить ущерб почти на 10 млн

Posted 23 января, 07:49
Published 23 января, 07:49
Modified 23 января, 07:49
Updated 23 января, 07:49
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора установило, что с октября 2021 года по май 2024 года АО «Белгородские молочные фермы» использовало подземные воды в Ивнянском районе без соответствующей лицензии.
Ведомство выставило требования о добровольном возмещении ущерба в размере 9,977 млн рублей. В случае отказа будет подано исковое заявление в суд для решения вопроса в принудительном порядке.
Напомним, что осенью 2024 года Росприроднадзор потребовал от ООО «Белгородские молочные продукты» заплатить 4,7 млн рублей за незаконную добычу подземных вод в 2022 году. Компания использовала ресурсы без лицензии в период с февраля по сентябрь, что привело к ущербу. В случае отказа от добровольного возмещения, средства будут взысканы через суд.
Также ЗАО «Белгородский цемент» подало новый иск в Арбитражный суд Белгородской области, обжаловав решение Росприроднадзора о выбросах и привлечении к административной ответственности. Компания ранее уже пыталась оспорить решение в суде, но отозвала иск, сославшись на другие судебные разбирательства. Цемзавод теперь намерен продолжить борьбу с решениями административных органов после изменения формы акционерного общества.