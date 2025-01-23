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Posted 23 января, 11:51

Published 23 января, 11:51

Modified 23 января, 11:53

Updated 23 января, 11:53

Учёные предупреждают о магнитной буре

После «чёрных выбросов»: исследователи предупреждают о надвигающейся магнитной буре

23 января 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. Учёные предупреждают о магнитной буре

На Землю обрушится очередная магнитная буря

Последний всплеск плазмы на Солнце приведёт к магнитной буре на Земле. Прогноз составили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

На Солнце случился крупный выброс чёрной плазмы, который приведёт к ощутимым магнитным бурям на Земле. Как рассчитали специалисты, магнитосфера возбудится уже к вечеру завтрашнего дня, 24 января.

В полночь 25 января магнитное поле на Земле достигнет бури, а после шести утра сила шторма будет близка к средней мощности.

Но ослабление магнитосферы ожидается в тот же день после обеда. Полностью же спокойным магнитное поле станет в тот же вечер, начиная с 18:00.

Предварительно, уже 26 января на Земле магнитное поле волноваться не будет. Ближайшее неспокойствие магнитосферы прогнозируют только на 1 февраля.

Прогноз магнитных бурь на три дня
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Прогноз магнитных бурь на три дня. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Россия#Магнитные бури
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