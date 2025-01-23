После «чёрных выбросов»: исследователи предупреждают о надвигающейся магнитной буре

Posted 23 января, 11:51
Published 23 января, 11:51
Modified 23 января, 11:53
Updated 23 января, 11:53
На Солнце случился крупный выброс чёрной плазмы, который приведёт к ощутимым магнитным бурям на Земле. Как рассчитали специалисты, магнитосфера возбудится уже к вечеру завтрашнего дня, 24 января.
В полночь 25 января магнитное поле на Земле достигнет бури, а после шести утра сила шторма будет близка к средней мощности.
Но ослабление магнитосферы ожидается в тот же день после обеда. Полностью же спокойным магнитное поле станет в тот же вечер, начиная с 18:00.
Предварительно, уже 26 января на Земле магнитное поле волноваться не будет. Ближайшее неспокойствие магнитосферы прогнозируют только на 1 февраля.