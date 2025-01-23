bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 15:30

Published 23 января, 15:30

Modified 23 января, 15:31

Updated 23 января, 15:31

Пока в регионе думают над форматом ЕГЭ, гражданства лишились 27 белгородцев

Пока в регионе думают над форматом ЕГЭ, гражданства лишились 27 белгородцев

23 января 2025, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня
Сегодня белгородцам сообщили, как в 2025 году выпускники, вероятно, будут сдавать экзамены, кто стал руководителем в ТД «Приосколье» и скольких человек лишили гражданства.

Как выпускники сдадут экзамены в 2025 году?

В оперативном штабе определили, как выпускники будут в текущем году проходить итоговую аттестацию.

Известно, что в случае опасности детей из всех приграничных школ вывезут в безопасные муниципалитеты. Если обстановка позволит, то сдавать экзамены ученики будут в своих школах.

В то же время девятиклассникам хотят разрешить не сдавать ГИА, а закончить учёбу с оценками, полученными за все годы учёбы. Одиннадцатиклассникам же могут предоставить выбор: либо завершить обучение с уже наработанными оценками, либо сдать ЕГЭ.

Пока что направлен соответствующий запрос в Минпросвещения РФ, ожидается ответ.

Как в прошлом году? Белгородским выпускникам сообщили важную новость об экзаменах
Узнать подробнее

Кадровые перестановки в «Приосколье»

В Торговом доме «Приосколье» сменился руководитель — им стала Татьяна Демяненко, которая заменила на посту топ-менеджера Николая Дубину, проработавшего в должности 14 лет.

Головной компанией продолжает руководить объявленный в розыск бизнесмен Геннадий Бобрицкий. При этом активы компании может купить структура экс-губернатора Краснодарского края. Сумма достигает 50 млрд рублей.

Торговый дом «Приосколье» сменил гендиректора. Грядёт продажа?
Узнать подробнее

Кто лишился гражданства за минувший год?

В прошлом году гражданства лишились сразу 27 белгородцев, что превышает аналогичный показатель в 2023 году сразу в девять раз — тогда российского паспорта лишили всего трёх человек. В 2022 году гражданство и вовсе потерял всего один житель.

Всего гражданства лишали в 13 муниципалитетах Белгородской области.

В Белгородской области стали чаще лишать российского гражданства
Узнать подробнее
Читайте также:
Перед потеплением в Белгороде выпадет небольшой снегПока в Белгороде не могут дождаться снега, в Черноземье продают его вёдрамиМистер Крок оказался мисс? Белгородский зоопарк попрощается с крокодилом из-за ошибки
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика