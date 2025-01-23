Пока в регионе думают над форматом ЕГЭ, гражданства лишились 27 белгородцев

Posted 23 января, 15:30
Published 23 января, 15:30
Modified 23 января, 15:31
Updated 23 января, 15:31
В оперативном штабе определили, как выпускники будут в текущем году проходить итоговую аттестацию.
Известно, что в случае опасности детей из всех приграничных школ вывезут в безопасные муниципалитеты. Если обстановка позволит, то сдавать экзамены ученики будут в своих школах.
В то же время девятиклассникам хотят разрешить не сдавать ГИА, а закончить учёбу с оценками, полученными за все годы учёбы. Одиннадцатиклассникам же могут предоставить выбор: либо завершить обучение с уже наработанными оценками, либо сдать ЕГЭ.
Пока что направлен соответствующий запрос в Минпросвещения РФ, ожидается ответ.
В Торговом доме «Приосколье» сменился руководитель — им стала Татьяна Демяненко, которая заменила на посту топ-менеджера Николая Дубину, проработавшего в должности 14 лет.
Головной компанией продолжает руководить объявленный в розыск бизнесмен Геннадий Бобрицкий. При этом активы компании может купить структура экс-губернатора Краснодарского края. Сумма достигает 50 млрд рублей.
В прошлом году гражданства лишились сразу 27 белгородцев, что превышает аналогичный показатель в 2023 году сразу в девять раз — тогда российского паспорта лишили всего трёх человек. В 2022 году гражданство и вовсе потерял всего один житель.
Всего гражданства лишали в 13 муниципалитетах Белгородской области.